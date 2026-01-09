Як у воду дивились: Лукашенко заявив, що Білорусь має план на випадок "венесуельського сценарію"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в його країні не вдасться провернути операцію з викрадення очільника держави, як це сталося у Венесуелі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.

Який план розробив Лукашенко?

Олександр Лукашенко заявив, що в Білорусі нібито є відповідний план дій для екстрених випадків.

Ви пам'ятаєте минулого року засідання Ради безпеки Білорусі, де ми розподілили ролі на випадок "а що, якщо не буде президента". Слухайте, як у воду дивились. Тому варіант Венесуели в Білорусі нереальний. Навіть якщо це відбудеться, у нас все на цей випадок передбачено,

– пояснив він.

За словами білоруського диктатора, еліта суспільства, до якої він себе відніс, повинна попри все "бачити і знати своє місце".

Кожен на своєму місці має зробити максимум. Кожен. Хоч би які в нас були диктатура й авторитаризм, це кожного не змусиш зробити. Тому ми з вами приречені бути попереду в цьому шаленому, бурхливому світі,

– підсумував Лукашенко.

Операція США у Венесуелі: коротко