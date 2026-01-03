Від наркотероризму до змови проти США: Мадуро та його дружині висунули звинувачення

У США висунули звинувачення проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружини Силії Флорес. Їх обвинувачують у змові проти Сполучених Штатів, наркотероризмі та володінні озброєнням.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис генерального прокурора США Памели Бонді.

У чому звинуватили Мадуро та його дружину?

Ніколасу Мадуро та його дружині Силії Флорес висунули звинувачення 3 січня у Південному окрузі Нью-Йорка. Їх обвинувачують у змові для боротьби з наркотероризмом та змові з метою імпорту кокаїну.

Крім того, їм приписують володіння кулеметами та іншими винищувальними пристроями, а також змову проти США.

Невдовзі вони зіткнуться з повною люттю американського правосуддя на американській землі, в судах США,

– написала Бонді.

Американська генпрокурор також подякувала президенту Дональду Трампу та військовим, які провели "неймовірну та надзвичайно успішну місію із затримання ймовірних міжнародних наркоторговців".

Як зазначає Clash Report, відповідно до федерального закону Південного округу Нью-Йорка, за такі злочини, як тероризм, затриманим може загрожувати смертна кара.

Що передувало?