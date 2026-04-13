"Це несподіванка": чим відзначились вибори в Угорщині та що для України означає перемога Мадяра

З переконливим відривом опозиційна партія "Тиса" здобула перемогу на парламентських виборах в Угорщині. Однак, кажуть експерти, Україні поки зарано радіти.

Політика новообраного прем'єра хоч і не буде схожою до Орбана, однак певні нюанси виникатимуть. Спеціально для 24 Каналу експерти проаналізували, як минули вибори в Угорщині, що найбільше зацікавило після результатів голосувань і чи насправді Петер Мадяр змінить все для України.

Чого чекати від нового прем'єра Угорщини?

Перемога опозиційної партії "Тиса" на чолі з Петером Мадяром стала вкрай важливою і для України, і для всього Євросоюзу. Втім варто розуміти, що різких і швидких змін у політиці Будапешта чекати не варто, вважає президент Міжнародного інституту безпекових досліджень та політолог Олексій Буряченко.

Я не є фанатом Мадяра, оскільки глибоко переконаний, що він не є проукраїнським політиком. Налагоджувати відносини з Україною, як і з Брюсселем, він буде дуже поступово. Цьому є політтехнологічне пояснення: якщо він зараз активно почне зближатися з Києвом, тоді Орбан з іншою проросійською партією, яка увійшла в парламент, зможуть проводити підривну пропагандистську діяльність зсередини,

– пояснив Буряченко.

Хоч тепер Орбан вже не зможе безпосередньо впливати на рішення влади чи саботувати всі процеси всередині Європи, однак він робитиме це всередині самої Угорщини. У такий спосіб він намагатиметься максимально дискредитувати нового прем'єра для дестабілізації ситуації в Угорщині.

"Є певний оптимізм, адже зрештою зближення Угорщини з Україною таки відбудеться. Так само Угорщина поступово повертатиметься до великої європейської родини й принаймні на першому етапі покаже конструктив, розблокувавши ініціативи Брюсселя. Сподіваюсь, це стосуватиметься і кредиту для України на 90 мільярдів", – зазначив політолог.

Довідка. Ще у лютому Угорщина наклала вето на ініціативу ЄС щодо передачі Україні 90 мільярдів євро. Сам кредит погодили у грудні 2025. Він мав стати основним джерелом фінансування України у 2026 та 2027 роках.

Також важливим маркером майбутньої політики Мадяра стане зняття блокування і на 20-й санкційний пакет проти Росії. На той момент міністр закордонних справ Угорщини заявив, що підставою для цього стала зупинка транзиту російської нафти до Угорщини через пошкодження нафтопроводу "Дружба".

Як перемога Мадяра вплине на Україну: дивіться відео

Чому Орбан "здався"?

Подекуди справжньою несподіванкою стало й те, що Віктор Орбан жодним чином не протестував через результати голосування угорців. Чимало експертів вважали, що він до останнього боротиметься за своє місце при владі, навіть якщо це призведе до масштабного громадянського протистояння. Однак цього, на диво, не сталося.

Угорці настільки сильно мобілізувалися, що змогли притиснути всі можливі маніпуляції Орбана та його команди. Тобто настільки Орбан набрид людям, що вони принципово і на всіх рівнях зробили усе, аби прибрати його з посади й дати шанс Мадяру,

– наголосив Олексій Буряченко.

Свою роль могли відіграти й масштабні протести в Угорщині напередодні голосування. На вулиці Будапешта вийшло понад 100 тисяч людей, мітингуючи проти уряду Орбана. Це один з найбільших урядових протестів за останні роки. Організатори закликали народ Угорщини зламати систему і максимально мобілізуватися перед виборами.

Зрештою, так і сталося. Явка на парламентські вибори сягнула 80%, що стало абсолютним рекордом.

"Не виключаю, що останньою краплею для голосування угорців, крім самого Орбана, став приїзд Джей ді Венса, який підтримав Орбана", – додав політолог.

Нагадаємо, після візиту віцепрезидента США та відкритої підтримки з боку Дональда Трампа рейтинг Орбана впав ще більше, а не піднявся, як прогнозував прем'єр.

Чи справді Мадяр негативно налаштований до України?

Політолог Ігор Чаленко наголосив, що вибори в Угорщині можна назвати антикорупційною електоральною революцією. Адже що б не робив Орбан, як би не перекроював мажоритарні округи й не залучав російських політтехнологів – це йому не допомогло.

У Мадяра йде повний "демонтаж" режиму Орбана. Лунають заяви, що потрібно, аби Орбан і його уряд самі пішли у відставку. Це робиться, бо є чітке усвідомлення: ще чинний прем'єр робитиме все, аби пригальмувати деконструкцію того, що так довго будував,

– пояснив Чаленко.

Річ у тім, каже політолог, що угорці не стільки вийшли за європейський вибір, скільки проти корупції. Їм направду остогид Орбан за 16 років безперервного керування. Ціле покоління виросло за його влади, тому не дивно, що так активно молодь йшла на виборчі дільниці.

"Я не погоджуюся з тотальним утотожненням Орбана і Мадяра, хоч грубо кажучи, Мадяр – це молодий Орбан, але без російського впливу. Маємо пам'ятати, що у 90-х Орбан і сам був лібералом. Тож у них є спільне політичне минуле, але підходи до політики у них все ж різняться. "Фідас" – це популістичні націонал-консерватори, а "Тиса" – правоцентристи з елементами ліберальної політики", – зауважив Чаленко.

Саме це і дає надію, що за Мадяра взаємодія між Угорщиною та Україною покращиться. Хоч у ЗМІ вже повідомляли, що Мадяр нічим не кращий за Орбана, мовляв, він не даватиме Києву ні грошей, ні зброї. Однак важливим нюансом є те, що мовиться саме про угорські гроші та зброю. Навряд чи він буде блокувати загальноєвропейські рішення щодо України.

Політолог також підтримує думку, що різкопротилежні до політики Орбана дії Мадяра у певному сенсі дадуть ще чинному прем'єру можливість аж надто спекулювати на цій темі. Натомість Петер Мадяр може діяти поступово й обережно, від чого не варто лякатися Україні.

Як діятиме Мадяр щодо України: перегляньте відео

