Насправді він мені подобається, – Трамп висміяв зовнішній вигляд Макрона
- Трамп під час форуму у Давосі висміяв зовнішній вигляд Макрона, зазначивши його появу в сонцезахисних окулярах.
- Попри це, Трамп підкреслив, що позитивно ставиться до президента Франції.
Дональд Трамп з іронією прокоментував появу Еммануеля Макрона у Давосі. Водночас американський лідер наголосив, що загалом позитивно ставиться до французького президента.
Про це повідомив президент США на Всесвітньому економічному форумі у Давосі 21 січня.
Як Трамп ставиться до Макрона?
Під час Всесвітнього економічного форуму, Дональд Трамп публічно висміяв зовнішній вигляд президента Франції Еммануеля Макрона. Американський президент звернув увагу на його виступ в сонцезахисних окулярах.
Я дивився його (Еммануеля Макрона – 24 Канал) вчорашній виступ. Він був у таких прикольних окулярах, дуже мені сподобалися. Що з ним в біса сталося?,
– сказав Трамп.
Виступ Макрона в окулярах: дивіться відео
Водночас президент США додав, що насправді позитивно ставиться до французького президента. Макрон йому, мовляв, подобається, хоч у це "важко повірити", резюмував Трамп.
Що сталось із Макроном?
15 січня Еммануель Макрон з'явився на публіці із закривавленим оком. Це викликало обговорення і чутки в медіа. Тоді Єлісейський палац пояснив, що у лідера Франції лопнула судина і це не становить загрози для здоров'я,
Нещодавно Макрон з'явився на нараді вже у сонцезахисних окулярах. За його словами, він носитиме їх певний час "через незначну проблему".