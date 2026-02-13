"Це жахливо": Рубіо відреагував на масовані удари по Україні
- Держсекретар США Марко Рубіо назвав масовані удари по Україні "жахливими" через страждання мирного населення.
- Америка під керівництвом Дональда Трампа активно працює над якнайшвидшим припиненням війни, щоб зменшити страждання людей.
Білий дім під керівництвом Дональда Трампа активно працює над мирним завершенням війни в Україні. Вони прагнуть зменшити страждання населення після масованих ударів Росії.
Америка активно продожує працювати над мирним завершенням війни. Про це заявив держскретар США Марко Рубіо, пише CNN.
Читайте також Більше дронів – важче відновлення: енергетики розповіли, як змінилася тактика ворожих ударів
Як Рубіо відреагував на масовані удари по Україні?
Перед від'їздом до Мюнхена на безпекову конференцію, 12 лютого, журналісти запитали Рубіо про наслідки масованих ударів Росії по Україні. Він відповів, що вони викликають такі страждання мирного населення є "жахливим".
Це війна, і це справді жахливо. Ось чому ми хочемо, щоб війна закінчилася. Люди страждають. Це найхолодніша пора року, страждання неймовірні. Саме у цьому і є проблема війн,
– заявив держсекретар США.
Марко Рубіо наголосив, що Америка на чолі з Дональдом Трампом наполегливо працює для якнайшвидшого завершення війни. Основною їхньою метою є припинення страждань мирного населення.
Коли можуть бути нові масовані атаки?
Росія погрожує запуском ракети "Орешник", щоб тиснути політично та демонструвати потенціал ядерного удару по Європі. В Україні 12 лютого двічі за день фіксували загрозу балістики середньої дальності з полігону "Капустин Яр", але згодом пуски не підтвердилися. Експерти кажуть, що це створює атмосферу страху, але не свідчить про реальну готовність до ядерної ескалації
До того, 11 лютого, росія здійснила раптовий удар "Кинджалами" по Львову. Експерти зазначають, що вочевидь, окупанти побачили у місті щось таке, що треба було негайно знищити. Однак, силам ППО вдалося знешкодити ракети.
Також КМДА попереджає про можливі нові масовані обстріли, поки зберігається низька температура повітря. У Києві енергетики працюють цілодобово, а самих жителів міста закликають зробити запаси питної води.