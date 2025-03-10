Маск назвав американського сенатора, який підтримав Україну, "зрадником": той гідно відповів

Американський мільярдер Ілон Маск словесно накинувся на американського сенатора, астронавта та ветерана Марка Келлі і назвав його "зрадником". Це сталося після того як Келлі побував в Україні та висловив їй підтримку.

Про це пише 24 Канал з посиланням на допис Келлі, який він написав на платформі Х.

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Маск назвав "зрадником" сенатора США Келлі

Сенатор Марк Келлі під час візиту до Києва висловив підтримку Україну. Мільярдер Ілон Маск різко відреагував на це та назвав його зрадником. Після цього посадовець розкритикував Маска.

"Щойно поїхав з України. Те, що я побачив, довело мені, що ми не можемо відмовитися від українського народу. Всі хочуть, щоб ця війна закінчилася, але будь-яка угода має захищати безпеку України і не може бути поступкою Путіну", – заявив Келлі у соцмережі Х, де розповів про свою поїздку.

У коментарях під публікацією він наголосив, що війна в Україні "почалася з того, що Путін думав, що це буде триденна операція з захоплення Києва і контролю над усією Україною", але цього не сталося. І причиною цього стала, зокрема, підтримка з боку США та інших країн. Келлі наголосив, що припинення цієї підтримки зараз "ставить під ризик все, за що так багато українців поклали свої життя".

"Призупинення військової допомоги лише ускладнило боротьбу України з Росією. У них закінчується певна зброя, яка вже пройшла більшу частину шляху до України. Припинення передачі цієї зброї лише допоможе росіянам. Росіяни стануть більш впевненими в собі і намагатимуться вибити більш жорстку угоду на переговорах про припинення вогню. Це не складно. Ми повинні вести переговори з позиції сили", – підкреслив сенатор.

Ілон Маск вирішив прокоментувати допис сенатора і назвав його "зрадником". Проте чиновник не забарився із відповіддю:

"Зрадник? Ілоне, якщо ви не розумієте, що захист свободи є основним принципом того, що робить Америку великою і забезпечує нашу безпеку, можливо, вам варто залишити це тим, хто це розуміє", – наголосив Марк Келлі.



Маск назвав зрадником сенатора, який побував в Україні та підтримав її / Скриншот