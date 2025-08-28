Ці кричущі напади загрожують миру, – Келлог засудив масовану атаку Росії на Київ
- Спеціальний посланець президента США Кіт Келлог засудив масовану нічну атаку Росії на Київ, спрямовану на житлові райони.
- Келлог заявив, що такі атаки загрожують миру, якого прагне президент США.
Спеціальний посланець президента США Кіт Келлог різко засудив масовану нічну атаку Росії на Київ. Він зазначив, що удари були спрямовані на житлові райони, а не на військові об’єкти.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію Кіта Келлога в X.
Дивіться також Під основним ударом Київ: усе, що відомо про наслідки масованого удару
Як Келлог відреагував на масовану атаку Росії по Україні?
Келлог відреагував на масовану атаку Росії по Україні, яка відбулася в ніч на 28 серпня.
Минулої ночі росія здійснила другу за величиною повітряну атаку цієї війни… Цілі? Не солдати та зброя, а житлові райони Києва – підривали цивільні поїзди, офіси місій ЄС та Великої Британії, а також мирних жителів,
– заявив Келлог.
Він додав, що атаки Росії "загрожують миру, якого прагне президент США".
Що відомо про масовану атаку на Україну 28 серпня?
У ніч на 28 серпня Росія випустила по Україні 629 засобів повітряного нападу. Зокерма, 598 ударних БпЛА типу "Шахед" і безпілотників-імітаторів різних типів, 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал", 9 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23, 20 крилатих ракет Х-101.
Сили ППО збили та подавили 589 повітряних цілей: 563 безпілотники, 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал", 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23, 18 крилатих ракет Х-101.
На жаль, внаслідок масованої атаки на Київ загинули 19 людей, серед них – 4 дітей. Також відомо, що постраждали 63 мешканці міста.