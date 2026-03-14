Польща піднімала винищувачі через ракетну атаку Росії по Україні
У ніч на 14 березня Польща піднімала військову авіацію через масовану ракетну атаку Росії по Україні. У повітря були підняті польські та союзницькі винищувачі для контролю ситуації біля кордонів.
Дії мали превентивний характер. Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.
Що відомо про активність авіації Польщі?
У повідомленні зазначається, що рішення було пов'язане з активністю російської дальньої авіації, яка завдавала ударів по Україні. У повітря були підняті чергові пари винищувачів, а також літак раннього попередження.
Крім того, наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки перевели у стан найвищої готовності. Польські військові наголосили, що ці дії мали превентивний характер.
У командуванні додали, що уважно відстежували ситуацію на території України в межах операції "Східна Зоря" та були готовими забезпечити безпеку польського повітряного простору.
Де фіксували наслідки ворожого обстрілу у ніч на 14 березня?
Під ворожий обстріл потрапила Київська область. Відомо, що внаслідок обстрілу постраждала цивільна інфраструктура та об'єкти енергетики. На жаль, загинули 4 особи, ще 15 отримали поранення.
Суми також зазнали удару. Внаслідок атаки сталося загоряння житлового будинку, зруйновано господарчу споруду та сильно пошкоджено домоволодіння поруч. Загалом значних пошкоджень зазнали 8 житлових будинків, вибито близько 30 вікон.
На Харківщині армія Росії влучила безпілотником у приміський поїзд. Пасажири не постраждали, але машиніст і помічник машиніста отримали уламкові поранення – медики надали їм необхідну допомогу на місці. Пошкоджено тепловоз, який використовувався через відсутність напруги в контактній мережі.
Унаслідок нічного російського обстрілу одного з населених пунктів Запорізького району постраждали чотири людини – 40-річний чоловік, 35-річна жінка та діти 11 і 16 років.. Усіх їх госпіталізували ще до прибуття рятувальників. Через атаку загорівся житловий будинок, пожежу ліквідували.