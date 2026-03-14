Польща піднімала винищувачі через ракетну атаку Росії по Україні

У ніч на 14 березня Польща піднімала військову авіацію через масовану ракетну атаку Росії по Україні. У повітря були підняті польські та союзницькі винищувачі для контролю ситуації біля кордонів.

Дії мали превентивний характер. Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

Що відомо про активність авіації Польщі?

У повідомленні зазначається, що рішення було пов'язане з активністю російської дальньої авіації, яка завдавала ударів по Україні. У повітря були підняті чергові пари винищувачів, а також літак раннього попередження.

Крім того, наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки перевели у стан найвищої готовності. Польські військові наголосили, що ці дії мали превентивний характер.

У командуванні додали, що уважно відстежували ситуацію на території України в межах операції "Східна Зоря" та були готовими забезпечити безпеку польського повітряного простору.

Де фіксували наслідки ворожого обстрілу у ніч на 14 березня?