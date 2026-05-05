Мені подобається Зеленський, – Трамп почав сипати компліментами щодо України

Американський президент нерідко змінює свою риторику щодо України та Володимира Зеленського. Цього разу він зазначив, що має позитивне ставлення до українського лідера, водночас схарактеризувавши його як "хитрого хлопця".

Низку нових заяв Дональд Трамп зробив під час одного з інтерв'ю для Salem News Channel 5 травня.

Що Трамп сказав про Україну й Зеленського?

Американський президент сказав, що йому подобається Володимир Зеленський.

Зеленський – хитрий хлопець, і ми хочемо досягти врегулювання (війни в Україні, – 24 Канал),

– сказав Трамп.

Він зазначив, що загалом завжди непогано ладнав із ним, за винятком одного епізоду в Білому домі, який, на його думку, "був дещо різким з його боку".

Нагадаємо! Йдеться про скандальний випадок у лютому 2025 року, коли на адресу президента України летіли звинувачення в нібито "відсутності карт на руках" та закиди про невідповідний зовнішній вигляд Зеленського.

Оцінюючи українську армію, очільник Білого дому підкреслив, що Збройні сили України демонструють надзвичайно високий рівень боєздатності, назвавши їх сильнішими за будь-які інші армії Європи, включно з союзниками США по НАТО.

Говорячи про ситуацію на фронті, він визнав, що Україна зазнає територіальних втрат, однак додав, що й Росія також несе значні втрати.

За словами Трампа, ключовим фактором, який дозволяє Україні продовжувати боротьбу, є наявність озброєння. Він зауважив, що саме доступ до техніки – незалежно від її якості – забезпечує можливість ведення бойових дій.

Крім того, Трамп традиційно розкритикував політику адміністрації Джо Байдена щодо підтримки України. Він заявив, що обсяги наданої допомоги, які оцінюються у 350 мільярдів доларів, є невиправданими та виглядають, за його словами, "абсурдними".