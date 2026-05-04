Про це 24 Каналу сказав оглядач The Washington Post Девід Ігнатіус у рамках Київського безпекового форуму. За його словами, Україні потрібно будувати "радикальну песимістичну стратегію" та зосередитися на партнерстві з Європою.

Що стоїть за ставленням Трампа до Зеленського?

Зверніть увагу! Путін прагне домогтися припинення вогню на 9 травня і просуває цю ідею через Трампа, уникаючи прямих переговорів з Києвом. Водночас проблемою є те, що США фактично підіграють цій російській тактиці короткострокового перемир’я. Подібних пропозицій було уже чимало, і американці погоджуються на них, аби створити враження певного поступу.

"Трамп думав приблизно так само, як колись Путін, що війна швидко закінчиться і легко вирішиться. Проте насправді чим глибше він у неї занурюється, тим більше труднощів виникає. Тому Зеленський шукає альтернативні джерела підтримки замість того, щоб покладатися лише на США", – сказав Ігнатіус.

Україна пропонує дронові технології країнам Перської затоки та координує з Туреччиною та іншими партнерами альтернативні формати переговорів.

Ігнатіус припускає, що Трамп не любить Зеленського через скандальний телефонний дзвінок 2019 року або через власну потребу домінувати й тиснути на інших. Попри спроби поліпшити стосунки, відносини між президентами й далі напружені.

На Київському форумі з безпеки видно, як європейські оборонні чиновники активно залучені до діалогу з Україною, тоді як американців майже немає.

Минулого року я рекомендував Україні готуватися до найгіршого: що переговори Трампа не спрацюють, що він вийде з процесу, що американська підтримка завершиться. Якщо ви зможете вижити в таких умовах, то матимете надійну основу. Саме це Україна й зробила, і тепер навіть без підтримки США рухається вперед завдяки Європі,

– пояснив Ігнатіус.

Водночас американська розвідка, армія та Конгрес продовжують підтримувати Україну: компанії надають потрібні дані, офіцери навчають українських військових, а більшість конгресменів підтримали б Україну на таємному голосуванні.

"Припущення Трампа хибні: він вважає, що Україна слабка й програє, тому має капітулювати на невигідних умовах, але це ігнорування реальності на полі бою. Його переконання, що післявоєнна Росія стане золотою жилкою для американського бізнесу, теж нереалістичні – російська економіка в хаосі. На що саме опираються його симпатії та коментарі, я не знаю – я не психіатр", – сказав Ігнатіус.

Що ще відомо про ставлення Трампа до війни в Україні?

Після повернення на посаду Трамп прагнув швидко закінчити війну в Україні, керуючись простою логікою: Росія сильніша, отже Україна має піти на поступки. Тому Трамп пропонував Путіну угоду, яка передбачала зняття з Росії всіх санкцій та налагодити масштабну економічну співпрацю. Після відмови Кремля він розчарувався в обох сторонах конфлікту.

Тому наразі Трамп не приймає пропозиції української сторони щодо допомоги у боротьбі з дронами, хоча й американські військові мають іншу позицію.