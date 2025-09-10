Позитивний знак для України, – ексглава МЗС оцінив заяву Мерца щодо планів Путіна
- Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що плани Путіна не обмежуються тільки Україною, та закликав Європу шукати нових партнерів у світлі змін політики США.
- Мерц зазначив, що для німців перекидання військ є серйозною "червоною лінією", однак Німеччина має інші можливості для підтримки України.
- Володимир Огризко високо оцінив позицію Мерца, відзначивши, що вона відповідає сьогоднішнім реаліям та є позитивним сигналом для України.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сказав, що плани Путіна не обмежаться лише Україною. Він закликав союзників у Європі "переоцінити інтереси" та шукати нових партнерів, з огляду на зміни політики США.
Позиція Мерца викликає тільки захват і з нею неможливо не погодитися. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив міністр закордонних справ України (2007 – 2009) Володимир Огризко, зауваживши, що нарешті з'явився лідер, який чітко формулює те, що відбувається навколо.
До теми Плани Путіна не обмежуються Україною, а лише починаються з неї, – Мерц
Позитивний сигнал Україні
Мерц чітко озвучив завдання, які стоять перед Німеччиною та всією Європою. Разом з Францією та Великою Британією Німеччина стала політичним та економічним "локомотивом" на континенті.
Німецький канцлер відкрито говорить про загрозу від Росії для всього світу та чітко вказує на те, що Україна є лише початком російської агресії. Це дуже позитивний знак для нашої держави,
– наголосив Володимир Огризко.
Коли з політичного олімпу зійшов Олаф Шольц, позиція Німеччини щодо війни змінилася. Вона стала більш зрозумілою, чіткою і нарешті відповідає сьогоднішнім реаліям.
Інша заява Мерца, у якій він відкинув розміщення військ в Україні, можна віднести до внутрішньополітичних процесів. Для німців перекидання армії є серйозною “червоною лінією”, яку після Другої світової неможливо переступити.
"Попри це Німеччина має безліч інших можливостей допомогти Україні в різних сферах. Позиція Мерца щодо надання певних видів озброєння також може змінитися на краще вже у недалекому майбутньому", – підсумував Володимир Огризко.
Останні заяви Мерца про війну:
- Німецький канцлер відкрито говорить про російські злочини та називає країну винною у тероризмі проти цивільних. Крім цього Мерц заявив, що Путін є найсерйознішим воєнним злочинцем. Російський диктатор відреагував та назвав це спробою "зняти з себе відповідальність".
- Під час зустрічі "коаліції охочих" Мерц запропонував місце для переговорів Росії та України. За його словами, Женева може стати оптимальним варіантом. Там можна було б підписати угоду про припинення вогню.
- Крім цього, Мерц заявив про недостатній тиск Заходу на Росію. Він додав, що зараз Європа суттєво залежить від допомоги США, тоді як країни Глобального півдня продовжують укладати нові угоди з росіянами.