Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сказав, що плани Путіна не обмежаться лише Україною. Він закликав союзників у Європі "переоцінити інтереси" та шукати нових партнерів, з огляду на зміни політики США.

Позиція Мерца викликає тільки захват і з нею неможливо не погодитися. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив міністр закордонних справ України (2007 – 2009) Володимир Огризко, зауваживши, що нарешті з'явився лідер, який чітко формулює те, що відбувається навколо.

До теми Плани Путіна не обмежуються Україною, а лише починаються з неї, – Мерц

Позитивний сигнал Україні

Мерц чітко озвучив завдання, які стоять перед Німеччиною та всією Європою. Разом з Францією та Великою Британією Німеччина стала політичним та економічним "локомотивом" на континенті.

Німецький канцлер відкрито говорить про загрозу від Росії для всього світу та чітко вказує на те, що Україна є лише початком російської агресії. Це дуже позитивний знак для нашої держави,

– наголосив Володимир Огризко.

Коли з політичного олімпу зійшов Олаф Шольц, позиція Німеччини щодо війни змінилася. Вона стала більш зрозумілою, чіткою і нарешті відповідає сьогоднішнім реаліям.

Інша заява Мерца, у якій він відкинув розміщення військ в Україні, можна віднести до внутрішньополітичних процесів. Для німців перекидання армії є серйозною “червоною лінією”, яку після Другої світової неможливо переступити.

"Попри це Німеччина має безліч інших можливостей допомогти Україні в різних сферах. Позиція Мерца щодо надання певних видів озброєння також може змінитися на краще вже у недалекому майбутньому", – підсумував Володимир Огризко.

Останні заяви Мерца про війну: