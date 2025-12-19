Україна може отримати МіГ-29 від Польщі: Навроцький хоче обмін з Києвом

Польща прагне дійти до стратегічного партнерства з Україною. Президент Кароль Навроцький не заперечує можливість передачі Києву винищувачів МіГ-29 в обмін на антидронові системи.

Свою позицію щодо цього він озвучив під час спільної пресконференції зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським, передає 24 Канал. Останній водночас пояснив ключові складнощі з цього приводу.

Дивіться також Перша розмова лідерів наживо: Зеленський у Польщі зустрівся з Навроцьким

Що сказав Навроцький про МіГ-29?

Кароль Навроцький наголосив, що насамперед він, як лідер країни, зобов'язаний дбати про інтереси своїх солдатів. На його думку, зустріч з Володимиром Зеленським показує, що Варшава шукає стратегічного партнерства.

Цей обмін МіГ на антидронові системи не суперечить нашій політиці. І після формальних питань, я думаю, це питання буде вирішено,

– заявив він.

Зеленський пояснив перевагу цього

Український президент своєю чергою подякував Польщі за таку пропозицію, і зазначив, що для України надзвичайно важливо отримати вищезгадані літаки через нестачу пілотів для західної авіації, зокрема для F-16.

"Навчання і тренування пілота – це роки... Різниця між F-16 і МіГами для нас тільки в тому, щоб не втрачати нашого пілота, бо на МіГах навчатись не потрібно, адже наші люди навчені", – наголосив Володимир Зеленський.

Про що ще заявив Навроцький?