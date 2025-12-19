Укр Рус
Україна може отримати МіГ-29 від Польщі: Навроцький хоче обмін з Києвом
19 грудня, 18:21
2

Україна може отримати МіГ-29 від Польщі: Навроцький хоче обмін з Києвом

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Президент Польщі Кароль Навроцький не виключив передачу Україні винищувачів МіГ-29 в обмін на антидронові системи.
  • Володимир Зеленський підкреслив, що для України важливо отримати МіГ-29 через нестачу пілотів для західної авіації.

Польща прагне дійти до стратегічного партнерства з Україною. Президент Кароль Навроцький не заперечує можливість передачі Києву винищувачів МіГ-29 в обмін на антидронові системи.

Свою позицію щодо цього він озвучив під час спільної пресконференції зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським, передає 24 Канал. Останній водночас пояснив ключові складнощі з цього приводу.

Що сказав Навроцький про МіГ-29?

Кароль Навроцький наголосив, що насамперед він, як лідер країни, зобов'язаний дбати про інтереси своїх солдатів. На його думку, зустріч з Володимиром Зеленським показує, що Варшава шукає стратегічного партнерства. 

Цей обмін МіГ на антидронові системи не суперечить нашій політиці. І після формальних питань, я думаю, це питання буде вирішено,  
– заявив він. 

Зеленський пояснив перевагу цього 

Український президент своєю чергою подякував Польщі за таку пропозицію, і зазначив, що для України надзвичайно важливо отримати вищезгадані літаки через нестачу пілотів для західної авіації, зокрема для F-16. 

"Навчання і тренування пілота – це роки... Різниця між F-16 і МіГами для нас тільки в тому, щоб не втрачати нашого пілота, бо на МіГах навчатись не потрібно, адже наші люди навчені", – наголосив Володимир Зеленський. 

Про що ще заявив Навроцький? 

  • Також Кароль Навроцький заявив, що польський Інститут національної пам’яті розпочав плідну співпрацю з українським історичним інститутом і першим кроком має стати поховання усіх жертв Волинської трагедії.

  • Водночас Володимир Зеленський підтвердив, що ця тема неодноразово порушувалася в межах поточного візиту. За його словами, українська сторона готова йти назустріч і пришвидшити цей процес.