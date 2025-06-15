Минулого тижня від російських атак у Києві постраждав офіс Boeing, – Financial Times

Під час ракетно-дронової атаки на Київ Росія завдала ушкоджень будівлі офісу американської корпорації Boeing. Руйнування там оцінюються як серйозні.

Про це пише 24 Канал із посиланням на джерела Financial Times. Видання зазначає, що удар по такій відомій американській компанії на території України може викликати різку реакцію президента Дональда Трампа.

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Цілеспрямований удар по американській компанії в Україні

Фахівці, які бачили фото руйнувань будівлі Boeing після атаки з боку Росії, зазначають, що це був цілеспрямований удар по американській аерокосмічній компанії. Подію прокоментували двоє співробітників Boeing, троє українських чиновників і глава Американської торговельної палати в Україні.

Одна з найбільших атак Росії по Києву за час війни серйозно пошкодила будівлю, якою користувалася компанія. У приміщенні розпочалася пожежа, яку гасили рятувальники.

За словами представника Boeing, для компанії найголовнішою є безпека співробітників. На щастя, працівники під час обстрілу не постраждали. В Україні в компанії працює близько 1000 осіб, під час війни вони працювали в Києві майже без перешкод.

Аерокосмічна компанія Boeing – одна з найбільших, що працює в Україні. Діяльність американського підприємства націлена на інжиніринг і технічну підтримку виробів.

Очевидний напад на таку відому американську компанію на території України і завдані їй збитки можуть викликати гнів президента Дональда Трампа,

– зауважили журналісти.

У виданні також висловили припущення, чи не може цей удар свідчити про розширення цілей Росії для ударів тепер вже й на західні компанії, що пов'язані з оборонним і авіаційним секторами України.

До речі, на початку 2025 року керівники Boeing зустрілися з представниками компанії "Антонов" і міністром оборони України. Під час зустрічі обговорили нові спільні проєкти, зокрема виготовлення безпілотних системам і виробництво боєприпасів.