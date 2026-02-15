Кремль використає мирну угоду для своїх інтересів: Стармер попередив європейських союзників

У Разі укладення мирної угоди для нібито завершення війни в Україні, Росія може лише прискорити переозброєння.При цьому загроза для Європи не зменшиться, а навпаки – зростатиме.

Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер на Мюнхенській конференції з безпеки.

Чи зможе мирна угода завершити війну в Україні?

За словами Стармера, Москва вже активно відновлює свій військовий потенціал та нарощує оборонно-промислові можливості. Це відбувається навіть під час активних бойових дій на фронті. У НАТО попереджають, що до кінця десятиліття Росія може бути готовою застосувати силу й проти країн-членів Альянсу.

Стармер наголосив, що навіть потенційне завершення війни в Україні не означатиме зменшення ризиків. Навпаки – Кремль може використати паузу для ще швидшого переозброєння та посилення своєї армії. Водночас загроза для країн Європи лише зростатиме.

Прем'єр закликав союзників посилити оборонні спроможності, аби дати гідну відповідь на агресію Росії.

