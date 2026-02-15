Кремль використає мирну угоду для своїх інтересів: Стармер попередив європейських союзників
- Кір Стармер заявив, що мирна угода в Україні може прискорити переозброєння Росії та збільшити загрозу для Європи.
- Він закликав союзників посилити оборонні спроможності для протидії російській агресії.
У Разі укладення мирної угоди для нібито завершення війни в Україні, Росія може лише прискорити переозброєння.При цьому загроза для Європи не зменшиться, а навпаки – зростатиме.
Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер на Мюнхенській конференції з безпеки.
Чи зможе мирна угода завершити війну в Україні?
За словами Стармера, Москва вже активно відновлює свій військовий потенціал та нарощує оборонно-промислові можливості. Це відбувається навіть під час активних бойових дій на фронті. У НАТО попереджають, що до кінця десятиліття Росія може бути готовою застосувати силу й проти країн-членів Альянсу.
Стармер наголосив, що навіть потенційне завершення війни в Україні не означатиме зменшення ризиків. Навпаки – Кремль може використати паузу для ще швидшого переозброєння та посилення своєї армії. Водночас загроза для країн Європи лише зростатиме.
Прем'єр закликав союзників посилити оборонні спроможності, аби дати гідну відповідь на агресію Росії.
Україна, Росія та США продовжують дипломатичний діалог: що відомо?
За словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, деяких просувань стосовно мирної угоди все ж вдалося досягти за результатами попередніх зустрічей.
Водночас The New York Times з посиланням на українських чиновників повідомляло, що адміністрація Трампа посилює тиск, щоб вони пішли на поступки Росії. США тепер прагнуть закінчити війну до початку літа.
Наступний раунд переговорів між Україною, США та Росією має відбутись 17 – 18 лютого у Женеві. До складу української делегації увійдуть: Рустем Умєров, Кирило Буданов, Андрій Гнатов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця, Вадим Скібіцький. Російську делегацію очолить помічник Путіна Володимир Мединський.