Якщо Росія та Україна не підпишуть мирну угоду, то вони дурні, – Трамп
- Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський і Володимир Путін можуть укласти мирну угоду.
- Трамп вважає, що якщо вони не підпишуть угоду, то вони дурні.
Президент США Дональд Трамп 21 січня висловився про війну в Україні. Він заявив, що зустрінеться з Володимиром Зеленським.
Його заяву цитує Clash Report.
Що сказав Трамп про війну в Україні?
На думку американського лідера, Зеленський і Путін перебувають на тому етапі, коли можуть зібратися разом і укласти угоду.
А якщо вони цього не зроблять, то вони дурні. Це стосується їх обох. І я знаю, що вони не дурні, але якщо вони цього не зроблять, то вони дурні,
– сказав Трамп.
Чи приїде Зеленський до Давосу?
За даними Axios, Володимир Зеленський вирушить у Давос і зустрінеться з Дональдом Трампом у четвер, 22 січня, близько полудня. Зустріч відбудеться перед тим, як спецпредставник США Стів Віткофф і Джаред Кушнер вирушать у Москву на зустріч до Путіна. Обидві зустрічі будуть присвячені мирному плану щодо України.
У Офісі Президента зазначили, що наразі Зеленський перебуває у Києві.
Зауважимо, що, на думку Трампа, російський диктатор Путін нібито "хоче підписати мирну угоду". Крім того, він зазначив, що Володимир Зеленський теж підтримує документ.