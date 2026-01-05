Поганий сигнал, – ексочільник МЗС про неоднозначну заяву Стубба щодо миру в Україні

Лідер Фінляндії Александр Стубб у своєму новорічному зверненні висловився про те, що варто підготуватися до такого сценарію розвитку подій довкола мирних переговорів, що не всі положення мирної угоди можуть бути справедливими. Його слова є негативним сигналом.

На цьому в інтерв'ю 24 Каналу наголосив колишній міністр закордонних справ України, дипломат Володимир Огризко, додавши, що нашій державі на такі заяви жодним чином позитивно реагувати не варто.

Через Стубба може діяти Трамп

Ексочільник МЗС, коментуючи слова президента Фінляндії Стубба, зазначив, що це може бути його особиста думка, але він переконаний, що українській стороні не треба її приймати й підтримувати.

Це поганий сигнал. У нас є свої національні інтереси. Нам потрібен справедливий мир, а не той, який влаштує всіх, щоб всі залишилися задоволеними нашим коштом,

– підкреслив Огризко.

Він нагадав, що Фінляндія як ніхто має розуміти ризики, які надходять від Росії, адже межує з нею. Ба більше, це країна, яка у свій час втратила 20% своїх земель.

"Я спілкувався з деякими фінськими політологами й журналістами. Я запитував у них, чи замислюються вони про повернення тих територій, які у них вкрала Росія. Мене здивувала їхня реакція. Вони відповіли: "Ні, ніколи". Вони сказали, що ментально від неї відмовилися, бо те, що робиться там і у Фінляндії – земля та космос. Вони не хочуть повертатися у ту грішну землю російського, так би мовити, зразка", – розповів Огризко.

Колишній міністр закордонних справ зазначив, що певною мірою зрозуміти їх можна, бо те, як живуть сьогодні люди в Карелії та Фінляндії – це дійсно велика різниця. Однак він підсумував, що для нього дізнатися про таку різку й остаточну позицію фінів щодо своїх втрачених земель для нього було неприємним здивуванням.

Можливо, вони думають, що якщо Україна відмовиться від загарбаних у неї територій, то зможе швидко подолати відставання від Європи й стати процвітаючою державою. Це правда, але ми жодним чином не повинні пробачати російським фашистам їхні злочини. Вони мають платити за це поколіннями,

– наголосив Огризко.

Він не виключає, що можливо заява Стубба була невипадковою і через нього діє Трамп. Адже між ними налагоджені доволі теплі взаємини. Можливо, через Стубба американський президент хоче повпливати на Україну, аби вона пішла на поступки й прийняла його умови.

Що раніше ще озвучував Стубб довкола України?