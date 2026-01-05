На этом в интервью 24 Канала отметил бывший министр иностранных дел Украины, дипломат Владимир Огрызко, добавив, что нашему государству на такие заявления никоим образом положительно реагировать не стоит.

Через Стубба может действовать Трамп

Экс-глава МИД, комментируя слова президента Финляндии Стубба, отметил, что это может быть его личное мнение, но он убежден, что украинской стороне не надо его принимать и поддерживать.

Это плохой сигнал. У нас есть свои национальные интересы. Нам нужен справедливый мир, а не тот, который устроит всех, чтобы все остались довольны за наш счет,

– подчеркнул Огрызко.

Он напомнил, что Финляндия как никто должен понимать риски, которые поступают от России, ведь граничит с ней. Более того, это страна, которая в свое время потеряла 20% своих земель.

"Я общался с некоторыми финскими политологами и журналистами. Я спрашивал у них, задумываются ли они о возвращении тех территорий, которые у них украла Россия. Меня удивила их реакция. Они ответили: "Нет, никогда". Они сказали, что ментально от нее отказались, потому что то, что делается там и в Финляндии – земля и космос. Они не хотят возвращаться в ту грешную землю российского, так сказать, образца", – рассказал Огрызко.

Бывший министр иностранных дел отметил, что в определенной степени понять их можно, потому что то, как живут сегодня люди в Карелии и Финляндии – это действительно большая разница. Однако он подытожил, что для него узнать о такой резкой и окончательной позиции финнов относительно своих утраченных земель для него было неприятным удивлением.

Возможно, они думают, что если Украина откажется от захваченных у нее территорий, то сможет быстро преодолеть отставание от Европы и стать процветающим государством. Это правда, но мы никоим образом не должны прощать российским фашистам их преступления. Они должны платить за это поколениями,

– подчеркнул Огрызко.

Он не исключает, что возможно заявление Стубба было неслучайным и через него действует Трамп. Ведь между ними налажены довольно теплые отношения. Возможно, через Стубба американский президент хочет повлиять на Украину, чтобы она пошла на уступки и приняла его условия.

Что ранее еще озвучивал Стубб вокруг Украины?