"Тоді настане припинення вогню": у Кремлі висунули нову умову для мирних переговорів

У Росії висунули черговий ультиматум для продовження мирних переговорів: у Кремлі стверджують, що Володимир Зеленський має віддати ЗСУ наказ залишити Донбас і так звані "території Росії".

Про це заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков, повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Які умови висувають у Кремлі?

Дмитро Пєсков заявив, що для припинення вогню та відкриття шляху до "повноцінних мирних переговорів" Володимир Зеленський має віддати наказ ЗСУ припинити бойові дії та залишити територію Донбасу й "російських регіонів" – так у Кремлі називають тимчасово окуповані території України.

За його словами, після виведення українських військ нібито "настане припинення вогню, і сторони зможуть спокійно зайнятися переговорами".

Журналісти також запитали Пєскова, чи має Україна вивести війська із Запорізької та Херсонської областей, адже ці регіони Росія "включила" до своєї конституції ще в 2022 році. У відповідь Пєсков порадив "перечитати заяву Путіна в міністерстві закордонних справ" в червні позаминулого року.

Нагадаємо, в червні 2024 року Володимир Путін називав умовами припинення вогню виведення українських військ із Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а також відмову України від вступу до НАТО.

Тоді Володимир Зеленський тоді назвав ці вимоги Кремля ультиматумом, якому не можна довіряти.

9 травня Володимир Путін сам прокоментував можливість переговорів на найвищому рівні. Він заявив, що готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським не лише у Москві, але і в іншій країні. Водночас, за його словами, зустріч можлива тільки тоді, коли "будуть досягнуті остаточні домовленості на довгу історичну перспективу".

У відповідь голова ОП Кирило Буданов заявив, що пряма розмова між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним не може відбутися раптово або без підготовки, "як грім серед ясного неба".

Буданов підкреслив, що офіційна позиція Києва залишається незмінною – Україна послідовно виступає за припинення війни та досягнення миру, і це неодноразово підтверджувалося як заявами, так і діями української влади.

Натомість політтехнолог Тарас Загородній у розмові з 24 Каналом озвучив думку, що Путін не збирається зустрічатися з Зеленським, адже це для нього буде політична поразка, визнання суб'єктності України й легітимності влади.

За словами експерта, очільник Кремля також не погодиться на зустріч в іншій країні та продовжуватиме наполягати на своїх вимогах, які фактично означають капітуляцію.

За яких умов дійсно можливий прогрес?

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що ознакою того, що Росія буде готова до переговорного процесу, буде суттєве знищення російських мілітарних спроможностей і російської нафтової галузі.

Якщо росіяни втратять можливість продавати навіть ті обсяги нафтопродуктів чи сирої нафти, які вони збували впродовж 2024 – 2025 років, це означатиме, що у них наростають проблеми всередині еліт. Саме тоді, за словами Подоляка, Україна почує зовсім іншу риторику.

У розмові з 24 Каналом радник голови ОП також наголосив, що західному світу треба активно допомагати Україні завдавати масштабних ударів по російській нафтовій інфраструктурі, адже така людина, як Путін, не дуже здатна витримати удар, і тому мають з'явитися інші дійові особи.