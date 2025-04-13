Ви повинні або змиритися, або замовкнути, – Трамп про мирні переговори
- Трамп заявив, що переговори для припинення війни Росії проти України можуть йти добре.
- Він підкреслив, що є момент, коли потрібно "або змиритися, або замовкнути".
Президент США зробив нову заяву про переговори щодо завершення війни Росії проти України. Трамп різко висловився, заявивши, що потрібно "або змиритися, або замовкнути".
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
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Трамп про мирні переговори
Дональд Трамп заявив, що переговори, спрямовані на припинення війни, можуть йти добре. На його думку, відносини між Україною та Росією можуть бути "нормальними", і люди начебто дізнаються про це "дуже скоро".
Є момент, коли ви повинні або змиритися, або замовкнути. Подивимося, що станеться, але я думаю, що все йде добре,
– заявив президент США.
До слова, Трамп зробив цей коментар через день після того, як дорікнув Росії за зволікання з перемир'ям і закликав країну-агресорку "рухатися" до укладення угоди.
Зауважимо, у Білому домі також прокоментували зустріч Віткоффа з Путіним. В адміністрації Трампа бачать цей візит ще одним кроком до припинення вогню та остаточного миру.