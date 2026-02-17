Не просто черговий раунд, – експерт з безпеки сказав, що змінилось на переговорах в Женеві

17 лютого в Женеві пройшов ще один раунд переговорів між Україною, США та Росією, який продовжиться ще завтра. Офіційної інформації поки небагато, але важливо, що наша держава і надалі просуває свою позицію.

Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан розповів 24 Каналу, що не можна назвати це черговим раундом мирних переговорів, який не принесе значних результатів. Звісно, не варто зараз очікувати на рішення про припинення вогню чи зміну позиції росіян. Але є інше завдання, над яким Україна працює.

До теми Тривали понад 4 години: що відомо про перший день переговорів в Женеві

Чого очікувати від теперішніх переговорів?

За словами Кузана, Україна за допомогою цим перемовин показує неконструктивність російської позиції. Вони не демонструють жодного бажання йти на поступки.

Наше завдання на цих перемовинах – зберегти чинну коаліцію, яка підтримує та забезпечує Україну. При цьому потрібно понизити статус Росії. Вони й так показують, що не бажають припинення вогню,

– сказав Кузан.

Також важливо, що все більше до перемовин почав бути залучений держсекретар США Марко Рубіо. За ним стоїть конкретна американська інституція на відміну від того ж спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа.

Ми розуміємо, що саме залученість США та їхнього ВПК – це і є ті фактори, які зрештою можуть змусити росіян до реального припинення вогню. А всі ці домовленості, задобрення росіян взагалі не працюють,

– зазначив Кузан.

Переговори України і Росії