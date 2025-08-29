Росія відмовилася від вимог контролю над 4 регіонами України, – глава МЗС Туреччини
- Росія відмовилася від вимог контролю над чотирма українськими областями, за винятком Донеччини.
- Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан відзначив, що росіяни погодилися на залишення позицій по лінії зіткнення у Запорізькій області, що буде підкріплено гарантіями безпеки.
- Втрата Україною Донецької області може ускладнити оборону інших територій, за словами Фідана.
Росія нібито вже не вимагає контролю над 4 українськими областями, які частково окуповані з 2022 року. Однак вимоги щодо Донеччини лишаються незмінними.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана для телеканалу TGRT Haber TV.
Що зараз вимагає Росія на переговорах?
Як розповів Фідан, під час третього раунду переговорів у Стамбулі вперше були представлені конкретні позиції кожної зі сторін. Ті ж питання пізніше порушили під час зустрічі Трампа і Путіна на Алясці 15 серпня.
Скажу так: раніше росіяни мали намір захопити всі адміністративні кордони чотирьох областей. Зараз вони відмовилися від цих вимог і, за винятком одного місця, вони в них залишаються в межах ліній зіткнення,
– сказав глава МЗС Туреччини.
Він пояснив: йдеться про передачу Росії решти 25-30% Донецької області, а також утримання позиції по лінії зіткнення у Запорізькій області. Хакан Фідан назвав "чудовим" те, що росіяни погодилися на такий сценарій, підкріплений гарантіями безпеки.
"Це забезпечує основу для цієї війни, яка триває вже майже чотири роки. Є аспекти цього, які важко прийняти обом країнам, особливо українцям", – вказав турецький міністр.
У той самий час Фідан вважає, що втрати Україною Донецької області може ускладнити оборону решти територій регіону.
Що відомо про вимогу Росії щодо Донбасу?
За данними ЗМІ, під час переговорів Трампа з Путіним на Алясці російський диктатор вимагав віддати йому території Донецької та Луганської областей, які нині перебувають під контролем України. Водночас агресор нібито готовий вийти з Харківської та Сумської областей, а на решті територій заморозити конфлікт.
Спецпредставник Трампа Стів Віткофф назвав відмову Росії від намірів повністю окупувати всю Україну "поступкою". Він визнав, що, можливо, українці не зможуть її прийняти, але "ніхто ніколи не досягав такого прогресу в цьому питанні",
Володимир Зеленський виступив категорично проти передачі Росії Донецької області. За його словами, такий крок відкриє окупантам шлях на Харків та Дніпро. Президент наголосив, що мовиться про виживання держави – бо саме на Донеччині найсильніші оборонні рубежі.