Укр Рус
Геополітика Європа Росія відмовилася від ідеї контролю над 4 регіонами України, – глава МЗС Туреччини
29 серпня, 08:24
3

Росія відмовилася від вимог контролю над 4 регіонами України, – глава МЗС Туреччини

Дмитро Усик
Основні тези
  • Росія відмовилася від вимог контролю над чотирма українськими областями, за винятком Донеччини.
  • Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан відзначив, що росіяни погодилися на залишення позицій по лінії зіткнення у Запорізькій області, що буде підкріплено гарантіями безпеки.
  • Втрата Україною Донецької області може ускладнити оборону інших територій, за словами Фідана.

Росія нібито вже не вимагає контролю над 4 українськими областями, які частково окуповані з 2022 року. Однак вимоги щодо Донеччини лишаються незмінними.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана для телеканалу TGRT Haber TV.

Дивіться також Пакт Молотова – Ріббентропа та змова тиранів: чому Росія приречена повторювати помилки минулого 

Що зараз вимагає Росія на переговорах?

Як розповів Фідан, під час третього раунду переговорів у Стамбулі вперше були представлені конкретні позиції кожної зі сторін. Ті ж питання пізніше порушили під час зустрічі Трампа і Путіна на Алясці 15 серпня.

Скажу так: раніше росіяни мали намір захопити всі адміністративні кордони чотирьох областей. Зараз вони відмовилися від цих вимог і, за винятком одного місця, вони в них залишаються в межах ліній зіткнення, 
– сказав глава МЗС Туреччини.

Він пояснив: йдеться про передачу Росії решти 25-30% Донецької області, а також утримання позиції по лінії зіткнення у Запорізькій області. Хакан Фідан назвав "чудовим" те, що росіяни погодилися на такий сценарій, підкріплений гарантіями безпеки.

"Це забезпечує основу для цієї війни, яка триває вже майже чотири роки. Є аспекти цього, які важко прийняти обом країнам, особливо українцям", – вказав турецький міністр.

У той самий час Фідан вважає, що втрати Україною Донецької області може ускладнити оборону решти територій регіону.

Що відомо про вимогу Росії щодо Донбасу?

  • За данними ЗМІ, під час переговорів Трампа з Путіним на Алясці російський диктатор вимагав віддати йому території Донецької та Луганської областей, які нині перебувають під контролем України. Водночас агресор нібито готовий вийти з Харківської та Сумської областей, а на решті територій заморозити конфлікт.

  • Спецпредставник Трампа Стів Віткофф назвав відмову Росії від намірів повністю окупувати всю Україну "поступкою". Він визнав, що, можливо, українці не зможуть її прийняти, але "ніхто ніколи не досягав такого прогресу в цьому питанні",

  • Володимир Зеленський виступив категорично проти передачі Росії Донецької області. За його словами, такий крок відкриє окупантам шлях на Харків та Дніпро. Президент наголосив, що мовиться про виживання держави – бо саме на Донеччині найсильніші оборонні рубежі.