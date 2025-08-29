Росія нібито вже не вимагає контролю над 4 українськими областями, які частково окуповані з 2022 року. Однак вимоги щодо Донеччини лишаються незмінними.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана для телеканалу TGRT Haber TV.

Що зараз вимагає Росія на переговорах?

Як розповів Фідан, під час третього раунду переговорів у Стамбулі вперше були представлені конкретні позиції кожної зі сторін. Ті ж питання пізніше порушили під час зустрічі Трампа і Путіна на Алясці 15 серпня.

Скажу так: раніше росіяни мали намір захопити всі адміністративні кордони чотирьох областей. Зараз вони відмовилися від цих вимог і, за винятком одного місця, вони в них залишаються в межах ліній зіткнення,

– сказав глава МЗС Туреччини.

Він пояснив: йдеться про передачу Росії решти 25-30% Донецької області, а також утримання позиції по лінії зіткнення у Запорізькій області. Хакан Фідан назвав "чудовим" те, що росіяни погодилися на такий сценарій, підкріплений гарантіями безпеки.

"Це забезпечує основу для цієї війни, яка триває вже майже чотири роки. Є аспекти цього, які важко прийняти обом країнам, особливо українцям", – вказав турецький міністр.

У той самий час Фідан вважає, що втрати Україною Донецької області може ускладнити оборону решти територій регіону.

Що відомо про вимогу Росії щодо Донбасу?