Політику США формують дві особи: яке місце України в їхніх планах

Українська сторона провела розмову з представниками президента США Віткоффом і Кушнером. Це свідчить про те, що тема російсько-української війни Вашингтоном не забута, як те прогнозувала американська преса після початку загострення на Близькому Сході.

Про це в етері 24 Каналу зазначив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, додавши, що важливою в цій розмові була участь сенатора США Ліндсі Грема.

Хто має вплив на Трампа?

Хоча законодавча ініціатива Грема про введення жорстких санкцій проти Росії досі не пройшла, але в медіа США все більше говорять про те, що саме він стає впливовим гравцем у політикумі Сполучених Штатів. Ус наголосив, що у Ліндсі Грема добре налагоджений контакт з Дональдом Трампом.

Нагадаємо! Законопроєкт Грема, над яким він спільно працював зі своїм колегою сенатором Блюменталем, передбачає впровадження 500% мита для держав, які купують російську нафту. Серед таких Китай, Індія, Єгипет, Туреччина. У січні 2026 року він заявив, що Трамп схвалив таку ініціативу, але американський президент зауважив на тому, що законопроєкт має бути підпорядкований йому.

У початку війни проти Ірану одна з провідних американських журналісток Мегін Келлі звинуватила сенатора Грема, кажучи, що сьогодні як раз він має великий вплив на президента США.

Люди, які реально формують політику Сполучених Штатів – це Марко Рубіо, держсекретар США, і Ліндсі Грем. Те, що останній присутній під час розмови з українською стороною, для України безумовно важливо,

– вважає Ус.

Головний консультант Націнституту стратегічних досліджень констатував, що контакти по лінії Україна – США далі продовжуються. Він припустив, що регулярні удари СОУ по російському порту "Усть-Луга", який здійснював експорт нафти, навряд чи могли б відбутися без допомоги США.

Не виключаю, що в цьому був прояв співробітництва, який дає свої результати. Не варто дуже емоційно реагувати на висловлювання Трампа, слід дивитись на те, що відбувається,

– підсумував Ус.

Мирні переговори: на якій вони стадії?