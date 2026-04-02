Політику США формують дві особи: яке місце України в їхніх планах
- Представники України на чолі з Зеленським 1 квітня по відеозв'язку провели перемовини з американською стороною.
- Сполучені Штати попри війну в Ірані продовжують переговорний трек, а на Банковій шукають в американському політикумі людей, які мають вплив на Трампа.
Українська сторона провела розмову з представниками президента США Віткоффом і Кушнером. Це свідчить про те, що тема російсько-української війни Вашингтоном не забута, як те прогнозувала американська преса після початку загострення на Близькому Сході.
Про це в етері 24 Каналу зазначив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, додавши, що важливою в цій розмові була участь сенатора США Ліндсі Грема.
Хто має вплив на Трампа?
Хоча законодавча ініціатива Грема про введення жорстких санкцій проти Росії досі не пройшла, але в медіа США все більше говорять про те, що саме він стає впливовим гравцем у політикумі Сполучених Штатів. Ус наголосив, що у Ліндсі Грема добре налагоджений контакт з Дональдом Трампом.
Нагадаємо! Законопроєкт Грема, над яким він спільно працював зі своїм колегою сенатором Блюменталем, передбачає впровадження 500% мита для держав, які купують російську нафту. Серед таких Китай, Індія, Єгипет, Туреччина. У січні 2026 року він заявив, що Трамп схвалив таку ініціативу, але американський президент зауважив на тому, що законопроєкт має бути підпорядкований йому.
У початку війни проти Ірану одна з провідних американських журналісток Мегін Келлі звинуватила сенатора Грема, кажучи, що сьогодні як раз він має великий вплив на президента США.
Люди, які реально формують політику Сполучених Штатів – це Марко Рубіо, держсекретар США, і Ліндсі Грем. Те, що останній присутній під час розмови з українською стороною, для України безумовно важливо,
– вважає Ус.
Головний консультант Націнституту стратегічних досліджень констатував, що контакти по лінії Україна – США далі продовжуються. Він припустив, що регулярні удари СОУ по російському порту "Усть-Луга", який здійснював експорт нафти, навряд чи могли б відбутися без допомоги США.
Не виключаю, що в цьому був прояв співробітництва, який дає свої результати. Не варто дуже емоційно реагувати на висловлювання Трампа, слід дивитись на те, що відбувається,
– підсумував Ус.
Мирні переговори: на якій вони стадії?
- Президент України розповів, що тристороння зустріч через загострення ситуації на Близькому Сході (саме в ОАЕ планувався наступний раунд) постійно відтерміновується. Зеленський зазначив, що українська сторона готова до розмови з американськими й російськими представниками, але не на території Росії чи Білорусі. Він запевнив, що вона відбудеться, як тільки США та Росія погодяться, і додав, що росіяни хотіли провести її у Туреччині чи Швейцарії.
- Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що тристоронні переговори сьогодні на паузі, проте зауважив на тому, що і Росія, і Україна ведуть розмови з американською стороною. Він впевнений, що кожен новий раунд наближає сторони до мирного врегулювання, підкресливши, що воно має "брати до уваги російські інтереси".
Помічник російського диктатора Юрій Ушаков висловився про те, що нібито у США є певні пропозиції для Росії щодо України й назвав їх "цікавими", але такими, які поки що не втілюються. Він закликав Вашингтон повпливати на Київ.
- Американський лідер Дональд Трамп вкотре висловився про те, що вважає, що Київ і Москва близькі до підписання мирної угоди. Однак, з його слів, перепоною залишається напруженість і ненависть між Зеленським й Путіним, що перешкоджає досягти домовленості.