Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель закликала Європу посилити дипломатичні зусилля. Вона заявила, що ЄС не достатньо використовує свій потенціал.

Про це повідомили в Stern.

Що відомо про заяву Меркель?

Колишня канцлерка Німеччини зазначила, що вважає абсолютно правильним підтримувати Україну, а Європа має негайно посилити дипломатичні зусилля.

Дипломатія завжди була зворотним боком медалі, навіть під час Холодної війни. Військове стримування плюс дипломатична діяльність – ось що я вважаю важливим,

– заявила Меркель.

Вона також зауважила, що вважає недостатньою підтримку контакту з Росією лише з боку президента США Дональда Трампа та наголосила, що недооцінювати Путіна було б великою помилкою.

До уваги! Кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський пояснив у розмові з 24 Каналом, що Росія шукає альтернативи співпраці з Китаєм, намагаючись посилити свої технологічні та інвестиційні можливості, але Пекін розглядає Москву як ресурсну базу і використовує її для розширення власного геополітичного впливу. Він заявив, що у майбутньому Росія буде дуже залежною від таких країн, як КНР.

У Москві сподіваються на відновлення переговорів з Україною. Речник Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що мирний процес наразі призупинено, але є надія на його відновлення з американською допомогою.

США готові зіграти роль посередника у відновленні мирних переговорів між Україною та Росією, заявив держсекретар Марко Рубіо. Він наголосив на значних втратах російської армії та розвитку українських військових технологій, що створює асиметричну війну.

Дмитро Пєсков заявив, що для мирних переговорів Зеленський має наказати ЗСУ залишити Донбас і "російські регіони".

Раніше Путін також наполягав на виведенні українських військ з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей як умові для припинення вогню.