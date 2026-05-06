"Ми не відмовлялися": в МЗС Росії заявили, що готові до переговорів щодо України

Представниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що Москва нібито готова до переговорів щодо України і не відмовляється від них.

Про це вона сказала в коментарі російському пропагандистському виданню РИА Новости.

Як у Росії ставляться до переговорів?

Марія Захарова цинічно наголосила на необхідності ефективних та результативних переговорів.

Безумовно, ми відкриті, як завжди це підкреслювало російське керівництво, до переговорного процесу, до контактів, які матимуть реальний ефект, реальний результат,

– сказала вона.

Водночас представниця російського МЗС зазначила, що американські посадовці, які відповідають за переговори щодо України, зараз повністю залучені до ситуації на Близькому Сході.

Але ще раз кажу: ми, зі свого боку, від концепції переговорного процесу, контактів, здійснення зустрічей, які були б націлені на заявлений нами результат, не відмовлялися,

– підсумувала Захарова.

Нагадаємо, у вівторок, 5 травня, держсекретар США Марко Рубіо провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. У Держдепі зазначили, що дзвінок відбувся на прохання російської сторони, а під час розмови посадовці обговорювали двосторонні відносини, війну Росії проти України та ситуацію довкола Ірану.

Натомість у МЗС Росії подали іншу інтерпретацію переговорів: там не уточнили, хто ініціював розмову, і не виокремили тему війни в Україні.

У відомстві лише заявили, що сторони провели "звірку годинників" щодо актуальних міжнародних питань і стану російсько-американських відносин.

Раніше заявами про мирні переговори вже відзначався прессекретар Кремля Дмитро Пєсков. Він наголосив, що задля припинення бойових дій українській стороні доведеться піти на "болісні рішення". За словами російського посадовця, подальше зволікання з ухваленням цих рішень лише ускладнить переговорну позицію Києва у майбутньому.

Варто зазначити, що Росія вже тривалий час висуває вимогу про виведення українських військ із Донбасу. Водночас Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що відмова від цих позицій і укріплень фактично відкриє російським силам можливість для подальшого просування вглиб території України.

Цікаво! Український політик і державний діяч, колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу пояснив, що перемовини щодо війни в Україні зараз не можна вважати справжніми. За його словами, Москва не показує готовності до реальної угоди, а сама ця історія тягнеться вже понад рік як частина кремлівської гри. Наразі, вважає Яценюк, головною метою Росії є вихід на окрему угоду зі Сполученими Штатами.

Тим часом США зневірилися в переговорах

Спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер досі жодного разу не приїхали до Києва. Водночас обидва неодноразово відвідували Москву, де проводили зустрічі з Володимиром Путіним.

Очікувалося, що їхній візит стане не лише символічним кроком, а й сприятиме відновленню тристороннього діалогу між Україною, США та Росією на тлі фактичного застою переговорного процесу.

Однак реалізацію цього плану ускладнює низка чинників.

Зокрема, обидва спецпредставники наразі активно залучені до переговорів між США та Іраном, які стали пріоритетом для Вашингтона. Водночас ключовою причиною затримки залишається відсутність прогресу в перемовинах і ризик того, що візит лише підкреслить цей глухий кут.