У США серйозний розкол через мирні переговори: ексклюзивне інтерв'ю експосадовця Держдепу

Дональд Трамп тисне на Україну, щоб вона погодилася на швидку мирну угоду. Але не всі у Вашингтоні згодні з цим. І серед республіканців, і серед демократів є ті, хто переконаний, що для успішного завершення війни не можна дати Росії отримати вигоду від вторгнення в іншу країну.

Колишній співробітник Державного департаменту США Девід Тафурі в інтерв'ю 24 Каналу детальніше розповів про ситуацію в США, чому Трамп так хоче вибори в Україні та як змусити Володимира Путіна зупинити війну. Більше деталей – читайте далі у матеріалі.

До теми 5 причин, чому Україна та Росія не можуть підписати мирну угоду

У США розкол через стратегію на мирних переговорах

Дональд Трамп очікує швидких дій від України щодо мирного врегулювання конфлікту. Він сказав, що Росія швидко змінює свою думку, коли захоплює занадто багато території. Отже, наскільки великими є розбіжності між Вашингтоном та Києвом у мирних переговорах? Вони лише тактичні чи мовиться про щось більше?

Не всі у Вашингтоні з цим згодні. Серед демократів та республіканців є ті, хто абсолютно переконані, що для успішної мирної угоди не можна дати Росії перемогти та отримати вигоду від незаконного вторгнення. Це двопартійна позиція у Конгресі США. Крім того, в адміністрації Трампа є певні розбіжності. Особливо у Пентагоні та Держдепі є люди, які проти того, щоб Україна капітулювала перед Росією.

З іншого боку високопоставлені чиновники адміністрації Трампа, як Стів Віткофф та Джаред Кушнер, активно просувають мирну угоду і готові йти на компроміси, тиснучи саме на Україну. Вони дуже орієнтовані на ціль – угоду за будь-яку ціну.

Зеленський запропонував відступити від амбіцій щодо НАТО в обмін на надійні гарантії. Але як саме вони можуть виглядати без членства в альянсі? Ми ж знаємо, що деякі гарантії безпеки нічого не варті.

Безумовно. Але адміністрація Трампа і сам Трамп неодноразово заявляли, що США не дадуть Україні гарантій безпеки. Тому вже навіть сам факт обговорення гарантій з боку США – позитивний прогрес для України.

Тепер, як ви зауважили, президент Зеленський заявив про готовність відмовитися від членства в НАТО у короткостроковій перспективі, щоб отримати гарантії безпеки на кшталт 5 статті альянсу. Це золотий стандарт, адже він означає, що кожна країна НАТО зобов'язана захищати кожну іншу країну. Якщо Україна стає членом альянсу – отримує гарантії за 5 статтею.

Повне інтерв'ю експосадовця Держдепу США: дивіться відео

Деякі країни як США, Велика Британія та Франція час від часу пропонували надати Україні окремі гарантії безпеки, не пов'язані з 5 статтею. Так, подібні гарантії від окремих країн – це вже щось, але вони не є такими сильними як 5 стаття НАТО.

Не пропустіть Неанонсований політик приєднається до переговорів США та Росії щодо мирного плану, – Reuters

Чи варто Україні проводити вибори під час війни?

Американський президент також неодноразово підкреслював, що хоче, аби в Україні пройшли вибори. Володимир Зеленський попросив Верховну Раду підготувати законопроєкт, який дозволить провести вибори під час воєнного стану. Наскільки ця дискусія сформована під зовнішнім тиском?

Я розумію позицію Штатів, що ми повинні сприяти проведенню виборів у всіх демократичних країнах світу, а коли вибори відкладають, ми маємо бути стурбованими. Але причина, через яку в Україні не провели вибори, має під собою вагоме підґрунтя. Їх відклали, адже дуже важко провести національні вибори чесним, безпечним способом під час війни з Росією.

Крім того, проведення виборів дозволить Росії втручатися у вибори в Україні, організовувати дезінформаційні кампанії, щоб нечесно впливати на них. Ми цього не хочемо і знаємо, що Росія так робитиме, адже це вже було. Навіть тут, у Штатах, Росія намагалася втрутитися в наші вибори.

Хоча загалом заохочення виборів з боку США є позитивним, але у цьому випадку все інакше. Я також зазначу, що не розумію, чому президент Трамп вважає, що так важливо провести вибори в Україні, коли в Росії – іншій стороні цього конфлікту – ніколи не буває вільних і чесних виборів.

Росія не є демократією. Вона не дозволяє опонентам, які мають шанс перемогти Путіна, балотуватися на виборах. Чому ж президент Трамп, одночасно висловлюючи бажання, щоб в Україні відбулися вибори, не критикує Росію за відсутність вільних і чесних виборів і за те, що вона позбавляє свій народ права обирати свого лідера?

Як ви гадаєте, звідки беруться ці наративи?

Від Кремля, від проросійських сил, які шукають приводи для критики України. Це просто вершина лицемірства для будь-кого в Росії, хто підтримує Кремль і Путіна, – говорити про вибори в Україні. Росія – це країна, дуже далека від демократії, де потрібні вільні та чесні вибори, інститути, неурядові організації й громадянське суспільство, щоб мати більший вплив на те, як керувати країною. Але Кремль все це обмежив.

Тому, для Росії – автократії, клептократії – критикувати будь-яку демократію у світі, зокрема Україну, є чистим лицемірством.

Але, крім Росії, які існують ризики, якщо вибори проводять для задоволення міжнародних партнерів, а не з огляду на внутрішню безпеку України та реалії війни?

Думаю, це величезний ризик, і це дає Росії значну можливість спробувати змінити динаміку і наратив в Україні. Саме тому цього хоче Путін. Він знає, що вибори можуть тимчасово послабити єдність України, а її єдність – найсильніший козир у протистоянні незаконному вторгненню Росії.

Як США та Європа можуть змусити Росію завершити війну?

Ще до переговорів у Берліні, Кремль дав зрозуміти, що не прийме змін до свого мирного плану. Що це говорить про реальні наміри Росії на цьому етапі?

Це свідчить про те, що Кремль насправді не готовий підписувати мирну угоду. Вони хочуть "миру" лише на своїх умовах – які Путін вимагав ще на початку вторгнення. Багато з цих вимог просто не мають сенсу для України. Київ не зобов'язаний віддавати те, що хоробро захищав, а Москва не має отримувати територію, яку навіть не змогла завоювати на полі бою.

Я б також зазначив, що будь-яка угода, яка заморожує кордон за нинішньою лінією фронту, повинна чітко вказувати – це не означає, що це буде постійний кордон. Мовиться лише про припинення бойових дій за визначеною лінією боєзіткнення, не більше.

Якщо Москва все ж відмовиться від компромісу, які важелі впливу на Росію ще залишились у США та Європи?

Як Європа, так і США, ще мають безліч важелів впливу. Нещодавно вони посилили санкції, додавши до списку дві російські державні нафтові та газові компанії. Це призведе до ще більших втрат доходів Росії, але можна зробити набагато більше.

Зокрема, вдарити по тіньовому флоту, через який Росія продає нафту і газ, а також посилити санкції та контроль над російськими банками та фінансовими установами. Це допоможе сильніше натиснути на російську економіку і посилити тиск на Путіна, щоб змусити його до реальних компромісів.

З військового боку також є важелі впливу. Є й інші системи озброєння, які ми ще не надали, наприклад, ракети Tomahawk. Їхня передача дала б Україні додаткову перевагу на полі бою.

Читайте також Легендарні "Томагавки" повертаються: чому Росія їх так боїться та чи отримає Україна

Варто зазначити, що США і європейські країни мають набагато більші економіки, ніж Росія, особливо якщо їх об'єднати. Отже, якщо Штати і Європа дійсно хочуть дати Україні ресурси для перемоги над Росією на полі бою, у них є для цього можливості.

Чи ухвалять рішення про передачу заморожених активів Росії на підтримку України?

Росія подала позов проти компанії Euroclear на 230 мільярдів євро, щоб повернути свої заморожені активи. Євросоюз сказав, що ці гроші не повертатимуть ні сьогодні, ні завтра, ні в довгостроковій перспективі.

Я підтримую відповідь Європи. Вони повинні діяти в межах закону, але мають право заморожувати та санкціонувати російські активи, зокрема активи Центробанку Росії. У Штатах закон вже змінили, щоб спростити конфіскацію таких активів для підтримки України. Тож США і Європа мають і надалі використовувати ці активи для допомоги Україні та тиску на Росію.

Вони могли б робити це поетапно, віддаючи мільярд доларів щотижня Україні. Так Росія спостерігала б, як її гроші йдуть на підтримку та посилення України.

Тобто ви вважаєте, що рішення Брюсселю щодо заморожених активів Росії неминуче?

Я б не сказав, що це незворотний процес. Думаю, Брюссель має повноваження робити все, що він хоче щодо санкцій, хоча він і повинен робити це у співпраці з іншими членами ЄС. Це складне питання, тому що, коли активи суверенного уряду заморожують, їх утримують, але, як правило, не конфіскують.

Проте у цьому випадку їх можуть конфіскувати як покарання за незаконне вторгнення Росії. Саме Росія першою порушила міжнародне право. Це дає країнам, таким як Бельгія, право забирати й утримувати ці активи. А зараз, коли закон змінили у Штатах та Європі, стало легше конфіскувати їх для підтримки України.

Це можна зробити, дотримуючись закону в установленому порядку. Занепокоєння полягає в тому, що заморожування і конфіскація активів можуть зробити країни менш схильними інвестувати в Європу і Штати, але це ризик, на який потрібно піти.

США виводять Росію із дипломатичної ізоляції?

Російська делегація була у Вашингтоні для зустрічі групи G20 під головуванням США після тривалої дипломатичної ізоляції. Чи сигналізує це про готовність Трампа знову залучити Росію у світову економіку та геополітику попри війну?

Можливо, так, але я точно не знаю намірів адміністрації Трампа. Є ймовірність, що вони хочуть запропонувати Росії певні вигоди, щоб її позиція на перемовинах стала поступливішою. Але я вважаю, що США потрібно бути дуже обережними у розмовах про ділові та комерційні угоди з Кремлем. Росія під санкціями, і через це там дуже складно вести бізнес американським та європейським компаніям.

Ми не можемо підривати власні санкції угодами з Росією, навіть якщо вони (угоди, – 24 Канал) є лише потенційними.

Щодо G20. Ми знаємо, що Росію виключили з "Великої сімки" у 2014 році через анексію Криму, а також вторгнення на схід України. Ми не повинні скасовувати це покарання для Росії, поки вона не покаже змін у своїй поведінці.

З огляду на стан переговорів з Україною і жорстку позицію Кремля щодо відмови від компромісів, я не вірю, що вони змінили свою поведінку настільки, щоб бути включеними до "Великої сімки" чи навіть "Великої двадцятки".

У західних ЗМІ керівництво Росії описують як таке, що експортує хаос по всій Європі, а не просто веде регіональну війну. Чи сигналізує це про зміну підходу НАТО до загрози з боку Росії?

НАТО і Європа повинні були думати про це багато років тому. Росія хоче втрутитися у вибори та підірвати демократію, як робила це на наших виборах у 2016. Я не кажу, що це спрацювало, але Росія намагалася.

Є незаперечні докази того, що Росія вже втручалася у вибори в інших країнах ЄС, як, наприклад, у Румунії, підтримуючи проросійського кандидата і займаючись дезінформацією в демократичних країнах Східної Європи. Отже, НАТО і ЄС дуже відстають у визнанні цієї проблеми та ухваленні рішень щодо її розв'язання.

Європі час здобувати незалежність від США

Фрідріх Мерц нещодавно сказав, що ера американської підтримки закінчилася, і зараз США піклуються про свої інтереси навіть більше, ніж рік тому. Тому Німеччина розробила стратегію з 10 кроків для інтеграції України у спільну оборону. Чи може це бути початком нової європейської оборонної ідентичності, що не залежатиме від політики США?

Так і має бути, навіть адміністрація Трампа не може цього заперечувати. Фактично президент Трамп хоче, щоб Європа докладала більше зусиль для власної колективної оборони. Тому я також вважаю, що німецький лідер має рацію, кажучи, що вони повинні зробити все можливе, щоб підтримати Україну, припускаючи, що більшої підтримки від Сполучених Штатів не буде.

Адміністрація Трампа має іншу позицію, ніж Джо Байден. Вона не надасть такий рівень фінансової допомоги Україні, як адміністрація Байдена. Тож Європа повинна сподіватися на підтримку від Штатів, але не розраховувати на неї. Я думаю, що Зеленський і уряд мають дивитися на це так само.

Чи має стратегічний сенс продовжувати перемовини, коли Росія продовжує ескалювати війну, зокрема завдаючи масштабних ударів по енергетиці України?

Це безглуздо, що Росія посилює напад на Україну, зокрема на цивільне населення та інфраструктуру, паралельно заявляючи, що хоче мирної угоди. Це суперечливо, але це Росія. Так вона працює. І так триватиме далі.

Росія продовжуватиме терористичну кампанію проти України, щоб чинити на неї тиск. Але українці сильні, стійкі, і поки що це не спрацювало. Отже, Росія повинна визнати, що жоден тиск на українських цивільних не змусить їх відмовитися від своєї свободи.