Чи готовий Путін до мирної угоди: про що свідчать розвіддані НАТО
- Розвідувальні дані НАТО вказують, що диктатор Володимир Путін не готовий до укладення мирної угоди з Україною.
- Високопосадовець НАТО заявив, що Альянс не бере участі у мирних переговорах, проте підтримує мирні зусилля.
Згідно з розвідувальними даними НАТО, російський президент Володимир Путін не готовий до потенційного укладення мирної угоди з Україною.
Таку інформацію розповів високопосадовець НАТО, який спілкувався з журналістами на умовах анонімності. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Українську правду".
Дивіться також Україна може втратити можливість вступу до НАТО після домовленостей Альянсу та Росії, – CNN
Чи готовий Путін закінчити війну?
Високопосадовець Альянсу зазначив, що НАТО не бере безпосередньої участі у мирних переговорах, проте у різний спосіб підтримує мирні зусилля адміністрації американського президента Дональда Трампа.
Попри це, на мирному шляху є перепони у вигляді російського диктатора Володимира Путіна, який наразі не демонструє жодних ознак готовності до можливого закінчення війни в Україні, яку ж він сам розпочав.
Я не бачу жодних ознак того, що Путін серйозно ставиться до мирного процесу або є всерйоз зацікавлений у тому, щоби йти хоч на якісь поступки, які привели б до миру в Україні,
– заявив високопосадовець НАТО.
Утім, він додав, що "дуже хотів би помилятися" у цьому питанні.
Як це сприймають у НАТО?
Європейські союзники по НАТО вітають мирні зусилля американської сторони, проте сумніваються у хороших результатах. У зв'язку з цим в Альянсі розглядають альтернативні варіанти на випадок провалу.
Також наразі Альянс вивчає можливість завдання "превентивного удару" по Росії, щоб вдатися до активніших дій на тлі нещодавніх російських кібератак, диверсій і порушення повітряного простору Європи.
Нещодавно генсек Марк Рютте сказав, що війна в Україні триває майже 4 роки, а Росія за цей час майже не здобула нових територій. Водночас він впевнений, що "конфлікт" можна завершити до кінця 2025 року.