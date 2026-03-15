У Кремлі кажуть про призупинку переговорів з Україною: як виправдовуються цього разу

Переговорний процес щодо припинення війни в Україні наразі фактично призупинений. Так сказав Пєсков, посилаючить на зміну пріоритетів США.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє Financial Times.

Чому Росія знову хоче призупинити мирні переговори?

За словами Пєскова, дипломатичні контакти зупинилися через зміну пріоритетів з боку Сполучених Штатів.

У переговорах щодо України виникла пауза. Американці мають інші пріоритети, і ми це розуміємо,

– сказав Пєсков.

Водночас президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Axios заявив, що війну потрібно завершувати якнайшвидше і часу на "філософствування" немає. Він також висловив побоювання, що російська делегація може намагатися затягнути переговори або повернутися до початкових позицій, щоб виграти час для своїх військ на фронті.

За словами Зеленського, він погодився на пропозицію США провести новий раунд переговорів, хоча наразі невідомо, чи погодиться на таку зустріч Росія.

Раніше помічник глави Кремля Юрій Ушаков заявив, що Росія "запрошує" Зеленського до Москви для зустрічі з Володимиром Путіним. Він запевнив, що у разі такого візиту російська сторона нібито готова гарантувати президентові України безпеку.

"Президент наш, кілька разів спілкуючись із журналістами, теж говорив: якщо Зеленський справді готовий до зустрічі, то ми запрошуємо його до Москви і ми гарантовано забезпечимо йому безпеку та необхідні умови для роботи", – сказав Ушаков.

Ця заява пролунала після слів міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, який підтвердив готовність Зеленського до безпосередньої зустрічі з Путіним. За його словами, Київ розглядає такий формат як можливість обговорити ключові питання війни, зокрема територіальну цілісність України та контроль над Запорізькою атомною електростанцією.

Нагадаємо, радники президента Франції Еммануеля Макрона хотіли обговорити з росіянами участь Європи у мирних переговорах. На такий запит французькі дипломати отримали різку відмову, яку ті охарактеризували як фактичне "ідіть нах**й" з уст Ушакова.

Росія не може визначитися, хоче вона переговорів чи ні