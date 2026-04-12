Пєсков цинічно заявив, що "територіальні розбіжності" з Україною це "лічені кілометри"

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що "територіальні розбіжності" Росії і України полягають лише у "лічених кілометрах". Він заявив, що мир можна вставити хоч сьогодні.

Про це повідомляє пропагандистська агенція ТАСС.

Що Пєсков сказав про перспективи миру?

За словами речника Путіна Дмитра Пєскова, "територіальні розбіжності" між Росією та Україною полягають у "лічених кілометрах".

Він заявив, що стійкий мир можна було б забезпечити вже в режимі "сьогодні", натякнувши, що Зеленський нібито повинен ухвалити "відомі рішення". Поки цього не станеться, він підкреслив, що війна триватиме.

