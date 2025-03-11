У Кремлі відреагували на заяву Трампа щодо "зустрічі з росіянами"

Дональд Трамп заявив, що "сьогодні і завтра" американці проведуть зустріч з росіянами. У МЗС країни-агресорки прокоментували заяву президента США.

Дональд Трамп висловив сподівання, що Путін погодиться на 30-денне перемир'я, на яке вже дала згоду Україна. Між диктатором і американським лідером відбудеться особиста розмова. Попередньо, це станеться у п'ятницю, передає 24 Канал.

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Що кажуть у Кремлі

У коментарі для пропагандистських ЗМІ речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що "Росія не виключає контактів із представниками США протягом найближчих кількох днів".

Тим часом глава МЗС Росії Сергій Лавров наголосив, що Кремлю буцімто потрібен довгостроковий стійкий мир, а "не припинення вогню, яке дозволить Україні знову і знову озброюватися".

Нагадаємо, що 11 березня у Джидді відбулася зустріч української та американської делегацій. Під час переговорів Київ запропонував часткове перемир'я, тобто припинення вогню лише у повітрі та на морі. Втім, зрештою, погодився на американську пропозицію щодо повного припинення вогню на місяць.

До слова, США відновили поставки військової допомоги Україні, а також обмін розвідданими.