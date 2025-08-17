Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що тиск на Росію повинен змусити її сісти за стіл переговорів. Водночас він додав, що досягати припинення вогню перед цим не обов'язково.

Рубіо зазначив, що США сконцентровані на підписанні сторонами остаточної мирної угоди. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Марка Рубіо в ефірі NBC News.

Що Рубіо заявив про мирну угоду між Україною та Росією?

Єдиний спосіб завершити цю війну – змусити росію погодитися,

– Рубіо.

Він додав, що немає сенсу оголошувати в Україні припинення вогню, адже мова йде про саму мирну угоду.

Нагадаємо, Рубіо заявив, що для мирної угоди між Україною та Росією необхідні поступки з обох сторін. США пропонують угоду, яка передбачає поступки з обох сторін, оскільки жодна з них не збирається капітулювати.

Раніше Віткофф заявив, що Москва пішла на поступки щодо 5 областей України за підсумками переговорів з американською стороною. США та Росія домовилися про "надійні гарантії безпеки", зокрема "захист за статтею 5 від Сполучених Штатів".