Україні доведеться йти на мирну угоду, оскільки у неї немає вибору, – Трамп

Дональд Трамп заявив, що Україні доведеться піти на мирну угоду. Це потрібно, тому що в нашої держави нібито немає іншого вибору.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента США в етері телеканалу Newsmax.

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Що Трамп сказав про мирну угоду та Україну

Трамп заявив, що Росія та Україна хочуть укласти мирну угоду. Водночас він зазначив, що не думає, що "вони мають інший вибір".

Дональд Трамп також зазначав, що американська сторона досягла значного прогресу з Україною та Росією за останні 2 дні у питанні мирних переговорів. Однак чого саме вдалося досягнути, президент США не розповів.

Також американський лідер заявив, що українська сторона показала йому, що хоче досягнути угоду про мир та закінчити війну з Росією.

Варто зазначити, що українська сторона заявляла, що готова до мирних переговорів з Росією, але на справедливих умовах.

Володимир Зеленський у своєму дописі у соцмережі Х зазначив, що наша держава готова до перемовин у будь-який час, і не проти зробити це якнайшвидше.