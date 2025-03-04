Відповідну заяву він оприлюднив у середу, 4 березня, оскільки, як наголосив глава держави, Україна прагне миру. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його публікацію у соцмережі Х.

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Зеленський заявив про готовність до переговорів

Український президент вкотре нагадав, що ніхто не прагне миру так сильно, як українці. Він заявив про готовність Києва співпрацювати з "сильним лідерством" президента США Дональда Трампа, аби досягти тривалого миру, оскільки "ніхто не хоче нескінченної війни".

Ми готові працювати швидко, щоб закінчити війну, і першими етапами можуть стати звільнення полонених, негайне перемир’я в небі: заборона ракет, далекобійних дронів, бомбардувань енергетичної та іншої цивільної інфраструктури – і негайне перемир’я на морі, якщо Росія зробить те ж саме,

– написав глава держави.

За його словами, після цього Україна прагне швидко пройти наступні етапи й спільно зі США домовитися про сильну остаточну угоду. Президент зауважив, що наша держава цінує внесок Вашингтона, аби зберегти суверенітет і незалежність України.

Окремо Володимир Зеленський також згадав про Javelin, надані Дональдом Трампом, і висловив вдячність за це.

"Наша зустріч у Вашингтоні, у Білому домі, в п’ятницю пройшла не так, як передбачалося. Прикро, що так сталося. Настав час зробити все правильно. Ми хотіли б, щоб надалі співпраця та спілкування були конструктивними", – пояснив український лідер.

Також Володимир Зеленський висловився про потенційне укладення угоди стосовно рідкісноземельних металів України. Він заявив, що Київ готовий підписати її в будь-який час і в будь-якому зручному форматі, оскільки сподівається на зміцнення безпеки та надійні безпекові гарантії.

"Щиро сподіваюся, що вона працюватиме ефективно", – резюмував президент.

До слова, незадовго до цього віцепрезидент США Джей Ді Венс виступив з новою заявою щодо російсько-українських переговорів. Політик вимагає від України "реальних кроків, а не заяв", наголошуючи на необхідності сісти за стіл переговорів.