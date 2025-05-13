Трамп висунув Києву та Москві ультиматум, – Віткофф розповів, який саме
- Дональд Трамп наполягає на прямих переговорах Росії та України, погрожуючи виходом США з мирного процесу, якщо не буде прогресу.
- Спецпосланець Трампа Стів Віткофф наголосив, що США можуть сприяти миру, зібравши сторони за одним столом для дипломатичного врегулювання.
Дональд Трамп наполягає на прямих переговорах Росії та України. Віткофф розповів, що зроблять США, якщо сторони конфлікту не погодяться на це.
Спецпосланець Трампа Стів Віткофф заявив в інтерв'ю Breitbart News, що повномасштабна війна в Україні – "дурна", і вона ніколи не сталася, якби у 2022 році у Білому домі сидів Дональд Трамп, передає 24 Канал.
Дивіться також Трамп анонсував важливу телефонну розмову наприкінці тижня
Трамп шантажує Київ і Москву
Віткофф заявив, що досягти миру в Україні можливо лише шляхом прямих переговорів.
Нам потрібно посадити українців і росіян за один стіл. Так, це була жорстока війна – вони не люблять одне одного. Це потрібно змінити. Ми маємо переконати всіх, що відповідальний підхід — це дипломатичне врегулювання,
– наголосив чиновник.
Віткофф підкреслив, що коли обидві країни прагнуть завершити війну, найкраще, що можуть зробити США як посередник, це зібрати їх в одній кімнаті.
"Ми пропонуємо прямі переговори між обома сторонами – чим швидше, тим краще", – додав він.
Також Віткофф зазначив, що Трамп "висунув ультиматум" Росії та Україні: вони мають досягти прогресу щодо довготривалого миру, інакше США відійдуть від участі у переговорах.
Президент висунув ультиматум обом сторонам: якщо не буде прямих переговорів і якщо вони не розпочнуться найближчим часом, то, на його думку, Сполучені Штати мають відійти від цього конфлікту – що б це не означало – і просто не брати в ньому участі,
– заявив американський політик.
Віткофф зауважив, що війна в Україні – це не війна США. Втім, вони хочуть допомогти покласти їй кінець. "Шлях до цього – це припинення вогню: всі припиняють насильство", – додав він.
Нагадаємо, що 11 травня Владімір Путін запропонував Україні відновити прямі перемовини у Стамбулі 15 травня. Дональд Трамп закликав Київ прийняти цю пропозицію "негайно". Володимир Зеленський погодився і запросив Путіна на особисту зустріч у Туреччині.