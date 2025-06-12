Я починаю думати, що йому байдуже, – Трамп про Путіна
- Трамп вважає, що Путіну байдуже на мирний процес і втрати військових.
- Він зауважив, що був певний прогрес, але тепер "вони бомблять те, що не мали бомбити".
Президент Трамп дав нове інтерв'ю. Під час нього журналістка зауважила, що Росія втратила інтерес до перемовин, та поцікавилася, які в американського глави є козирі, щоб змусити дві сторони закінчити війну.
Трамп погодився, що Путіну байдуже на мир. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю Трампа ведучій Міранді Девайн.
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Трамп висловився про прогрес у мирному процесі
Президент Дональд Трамп вкотре повторив про втрати на війні.
"Вони втрачають 5 тисяч військових щотижня", – сказав він.
На що журналістка зауважила, що "їм байдуже".
Можливо, йому (Путіну – 24 Канал) байдуже, я починаю думати, що йому байдуже. Він втрачає багато солдатів, як і Україна. Ми побачимо, що буде далі. Ми досягли певного прогресу, і раптом вони бомблять те, що не мали бомбити. І це кінець прогресу,
– сказав президент США.
До слова, втрати Росії у війні уже перевищили мільйон військових. За добу 11 червня ЗСУ ліквідували ще 1140 російських окупантів.