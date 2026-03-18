Туреччина готова прийняти новий раунд переговорів щодо війни в Україні
- Міністр закордонних справ Хакан Фідан заявив, що Туреччина готова прийняти новий раунд мирних переговорів щодо війни в Україні.
- Тривала війна несе серйозні ризики для України, Росії та міжнародного порядку, зазначив міністр.
Тривала війна несе серйозні ризики як для України та Росії, так і для міжнародного порядку. Туреччина готова стати майданчиком для проведення наступного раунду мирних переговорів між сторонами.
Про це повідомив міністр закордонних справ Туреччини, пише Reuters.
Що сказав Фідан про мирні переговори?
Хакан Фідан підтвердив цю готовність під час телефонної розмови з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Під час діалогу сторони обговорили можливість організації зустрічі делегацій України та Росії.
Окрему увагу було приділено питанням енергетичної безпеки. Зокрема, російська сторона порушила тему захисту газопроводів "Блакитний потік" і "Турецький потік". У Москві заявляють про нібито загрози цим об'єктам, однак українська сторона такі звинувачення раніше не підтверджувала.
Таким чином, Туреччина вкотре заявляє про готовність виступити посередником у врегулюванні конфлікту та сприяти дипломатичному діалогу між сторонами.
Що нового відомо про мирні переговори?
У Кремлі намітилися розбіжності щодо війни проти України. Тоді як глава МЗС Сергій Лавров наполягає на незмінності вимог Росії. Секретар Радбезу Сергій Шойгу визнає погіршення безпекової ситуації всередині країни через удари України та брак ППО.
Лавров заявив, що Кремль не погодиться завершити війну проти України без повного виконання своїх максималістських вимог, навіть якщо Київ визнає окуповані території. Це свідчить про відмову Росії від компромісного мирного врегулювання та прагнення нав'язати Україні нейтральний статус.
Сили оборони України зберігають ініціативу на окремих ділянках фронту й завдають болючих ударів по російській інфраструктурі. Це може змусити Путіна сісти за переговори, заявив полковник армії Великої Британії у відставці Філіп Інгрем.