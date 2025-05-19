Венс сказав, які результати США хочуть побачити від Києва та Москви

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон очікує від України та Росії реальних дій щодо закінчення війни. За його словами, першим кроком стали мирні пропозиції від обох сторін.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Що потрібно для мирного врегулювання

Джей Ді Венс заявив, що США як і раніше "більш ніж готові відійти вбік" в контексті мирних переговорів.

Ми хочемо результатів, і перше, що ми хотіли побачити – це реальна мирна пропозиція від Росії та України. І ми були задоволені, що це нарешті сталося,

– підкреслив віцепрезидент США.

Другою вимогою, за словами Венса, є домовленість про перемовини між сторонами.

Попри те, що Путін не з'явився на прямі переговори минулого тижня, делегації Росії та України зустрілися в Туреччині та погодили масштабний обмін полоненими. Президент України Володимир Зеленський, який погодився на зустріч з Путіним, розкритикував кремлівського диктатора за те, що той надіслав "делегацію низького рівня" і назвав його "наляканим".

Нагадаємо, Джей Ді Венс також заявляв, що США можуть вийти з переговорів, якщо Росія не готова йти на компроміс. За його словами, в такому випадку Сполучені Штати повинні сказати, що "це не їхня війна".