Є кілька концепцій питання територій, вони мають бути вирішені на зустрічі лідерів, – Віткофф

Питання територій у війні Росії проти України можуть винести на рівень зустрічі президентів. Наразі існує кілька концепцій врегулювання, але остаточне рішення мають ухвалити саме лідери держав.

Про це заявив спецпосланець США Стів Віткофф під час YES Meeting у Києві, пише "Інтерфакс-Україна".

Що сказав Віткофф?

За його словами, під час попередніх переговорів делегації намагалися врегулювати більшість технічних та процедурних питань, залишивши найскладніше – територіальний блок – для безпосередньої розмови президентів.

Зустріч президентів охопила б гарантії безпеки, але, можливо, найголовніше, вона охопила б територію. Ми глибоко віримо в це, і якщо це може статися, а я сподіваюся, що це станеться, тоді, можливо, ми завершимося якоюсь тристоронньою угодою,

– заявив Віткофф

Він наголосив, що наразі існує кілька концепцій щодо врегулювання територіального питання, однак їхнє остаточне погодження можливе лише на найвищому рівні.

Віткофф зауважив, що говорити про повноцінну тристоронню угоду між Україною, США та Росією поки що зарано. Водночас делегації, за його словами, продовжують працювати "плідно та конструктивно".

Спецпосланець також анонсував нову тристоронню зустріч представників Києва, Вашингтона та Москви, яка може відбутися протягом найближчих 10 днів.

Йдеться про переговорний формат за участю України, США та Росії, який має на меті підготовку ґрунту для можливого саміту на рівні глав держав.

Що відомо про зустріч Зеленського та Путіна?