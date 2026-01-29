Залишиться один пункт, – ексглава МЗС спрогнозував подальший хід мирних переговорів

Сполучені Штати Америки беруть активну участь у мирних переговорах між Україною та Росією. Є інформація, що Дональд Трамп дуже зацікавлений у розв'язанні цієї проблеми.

Представники американського лідера контактують з українською та російською сторонами, щоб досягти спільного прогресу у питанні завершення війни. Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко розповів 24 Каналу, що зараз триває узгодження всіх деталей щодо цього.

Як розвиватимуться мирні переговори?

Володимир Огризко вважає, що американці зможуть проговорити з Україною та Росією всі суперечливі питання у мирному процесі, окрім територіального.

Коли це відбудеться і залишиться один пункт – території, то Трамп подзвонить Володимиру Зеленському і скаже, що треба відступати, інакше питання допомоги від США ускладниться. Мені видається, що це логіка, яка є у голові американського президента,

– висловився він.

За словами ексглави МЗС, у такій ситуації треба продовжувати вести розмови щодо цього так довго, скільки буде можливо. Він припустив, що можна навіть погодитись із вимогою США, але потім відмовитись від цього.

Треба цинічно грати в цю гру, щоб "російський віз" застрягав у болоті й менше рухався. Росіяни зрозуміли, що ситуація на фронті для них далеко не успішна. Володимиру Путіну вже неодноразово доповідали про захоплення деяких міст, але насправді цього не відбувалось,

– сказав він.

Україна може використовувати тактику затягування часу, щоб паралельно співпрацювати з Європою для посилення потужностей нашої держави. Важливо за допомогою партнерів налагодити стабільне і масове виробництво української зброї, зокрема ракет "Фламінго".

Що відомо про мирні переговори?