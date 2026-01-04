У мирних переговорах є прогрес, але гарантії безпеки залишаються відкритими, – NYT
- Переговори між Україною та Росією просуваються, але гарантії безпеки залишаються невизначеними.
- Україна шукає гарантії безпеки, подібні до Статті 5 НАТО, щоб зменшити ризик нового нападу з боку Росії.
Останні переговори із США наблизили Україну та Росію до укладення мирної угоди, яка могла б врахувати інтереси обох сторін. Водночас Володимир Зеленський наголосив, що мир можливий лише за наявності надійних гарантій безпеки для України.
Україна сподівається, що гарантії будуть подібні до Статті 5 НАТО. Про це пише 24 Канал з посиланням на The New York Times.
Чому питання гарантій безпеки залишається найскладнішим у переговорах?
Як пише ЗМІ, саме питання гарантій безпеки залишається одним із найскладніших. Досі не визначено, як вони працюватимуть і які країни будуть їх надавати. Україна шукає конкретні механізми, щоб зменшити ризик нового нападу з боку Росії.
У суботу 3 січня в Україну прибули радники з національної безпеки з країн-партнерів для обговорення деталей проєкту мирного плану. Зеленський повідомив, що робота над гарантіями безпеки, планом відновлення та покроковим планом дій для припинення війни активно просувається, і сподівається на завершення роботи вже в січні. Невдовзі триватимуть переговори з представниками "коаліції охочих" та США.
Чому гарантіям безпеки приділена найбільша увага?
Журналісти нагадують, що особлива увага до гарантій зумовлена досвідом Будапештського меморандуму. Тоді Україна віддала ядерну зброю в обмін на гарантії безпеки, які виявилися недостатньо конкретними та не включали обіцянку військової допомоги. Відсутність чітких зобов'язань дала Росії можливість для вторгнення у 2014 році.
Зверніть увагу! У проєкті нового мирного плану передбачено, що США, НАТО та деякі європейські країни можуть надати Україні гарантії, подібні до Статті 5 Альянсу, що зобов'язує членів НАТО приходити на допомогу в разі нападу.
Також планується збереження чисельності ЗСУ на рівні 800 тисяч військовослужбовців за підтримки західних партнерів, членство України в ЄС у визначений термін та двостороння безпекова угода зі США.
Зеленський підкреслив, що європейська військова підтримка надходитиме від "коаліції охочих", а деякі країни вже заявили про готовність розмістити свої війська на території України в межах цих зусиль.
Що відомо про мирний план для завершення війни в Україні?
Мирний план складається з основного документа, який містить 20 пунктів. Також є окремі документи, які зосереджені на гарантіях безпеки та повоєнному відновленню країни.
Згідно з пунктами плану, угода передбачає підтвердження суверенітету України, гарантії безпеки від США, НАТО та партнерів, а також членство України в ЄС. Росія зобов'язується дотримуватися політики ненападу та вивести війська з певних регіонів, а всі сторони погоджуються на контроль за лінією зіткнення та демілітаризацію ключових об’єктів.
За словами президента України територіальні питання та контроль над ЗАЕС залишаються на доопрацюванні. Сторонам складно дійти до спільного рішення.