Вихід США з переговорів щодо закінчення війни зруйнує надії на мир в Україні, – Reuters

Під час передвиборчої кампанії Трамп обіцяв припинити війну в Україні протягом перших 24 годин перебування в Білому домі. Він пом’якшив риторику після вступу на посаду, запропонувавши укласти угоду до квітня або травня, а тепер взагалі розмірковує, щоб вийти з переговорів щодо закінчення війни.

Це може зруйнувати надії на мир в Україні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал Reuters.

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До чого призведе вихід США з переговорів про мир

Журналісти зазначають, що Дональд Трамп тиснув на обидві сторони, щоб вони сіли за стіл переговорів, погрожуючи посилити санкції проти Росії або припинити мільярди доларів військової підтримки для Києва.

Обидві сторони взяли участь у перемовинах за посередництва США в Саудівській Аравії. Результатом стало часткове припинення вогню, однак повного миру досягти не вдалося. Водночас війна продовжує тривати, що, зокрема, вилилося у нещодавню російську атаку по Сумах, яка забрала життя 35 людей. Трамп назвав цей обстріл її "помилкою".

Проте джерело, знайоме з внутрішніми обговореннями в адміністрації президента США, повідомило, що Трамп чітко дав зрозуміти своїй команді, що сумнівається в тому, чи варто продовжувати переговори, щоб вийти з "глухого кута" у питанні закінчення війні в Україні.

Один з офіційних представників команди Трампа зазначив, що коментарі Рубіо про можливий вихід США із переговорного процесу відображають розчарування Трампа цією проблемою та занепокоєння, що незабаром цю війну будуть пов'язувати із ним.

Якщо Вашингтон піде, спроби досягти миру, швидше за все, проваляться, оскільки жодна інша нація не в змозі чинити подібний вплив як на Москву, так і на Київ,

– мовиться у матеріалі.

Журналісти зазначають, що наразі невідомо, як надалі розвиватиметься політика США щодо війни. Є два варіанти: або збереження курсу з підтримкою Києва та санкціями проти Москви, або ж – повне згортання допомоги Україні.

Зокрема, Трамп заявив у четвер, що очікує підписати угоду про корисні копалини з Києвом наступного тижня після того, як спроба в лютому провалилася після сутички в Овальному кабінеті Зеленського з Венсом і президентом-республіканцем.

Тим часом держсекретар США Марко Рубіо сказав, що розмовляв з міністром закордонних справ Росії Сєргєєм Лавровим після паризьких переговорів і поінформував його про ключові компоненти мирної угоди США.

З усім тим Путін заявив, що хоче, щоб Україна "відмовилася від своїх амбіцій щодо НАТО", "назавжди поступилася Росії 4 регіонами, які вона втратила", і "обмежила чисельність своєї армії". Київ каже, що ці вимоги є рівнозначними вимогам капітуляції.

Окрім того, Рубіо сказав, що європейці будуть відіграють центральну роль у будь-якій мирній угоді, оскільки саме вони вводили санкції проти Росії, які, ймовірно, потрібно буде скасувати, щоб забезпечити угоду.

Головний дипломат США також сказав, що питання гарантій безпеки з боку США порушили під час переговорів у Париж. Рубіо запевнив, що це "можна розв'язати у спосіб, прийнятний для всіх", але наголосив, що у США є "більші виклики, з якими нам потрібно розібратися".