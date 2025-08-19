19 серпня, 14:24
У Росії заявили, що "не відмовляються" від жодних переговорів, але одразу висунули вимоги
Основні тези
- Росія заявила, що не відмовляється від переговорів щодо України, але наполягає на підготовці самітів "крок за кроком".
- Запланована тристороння зустріч між Трампом, Зеленським і Путіним може зосередитися на чутливих питаннях, таких як розподіл території.
- Зеленський зазначив, що гарантії безпеки будуть формалізовані в найближчий тиждень або 10 днів.
Голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Москва не відмовляється від переговорів щодо України. Однак там вже висунули свої вимоги.
Росія нібито не проти тристоронньої зустрічі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.
Які умови Росія висунула перед тристоронніми переговорами?
Голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Росія нібито "не відмовляється від жодних форм роботи з українського врегулювання. Вона не проти ні двосторонніх, ні тристоронніх форматів.
Водночас він зазначив, що будь-які саміти потрібно готувати "крок за кроком, починаючи з експертного рівня".
Потрібно будь-які контакти за участю перших осіб готувати гранично ретельно,
– додав Лавров.
Зустріч Трампа і Зеленського: що відомо?
- Трамп назвав успішними переговори із Зеленським. Зеленський також відзначив, що розмова з Трампом була гарною та, можливо, найкращою за весь час.
- За словами українського лідера, на тристоронній зустрічі разом з Путіним йтиме мова про чутливі питання, зокрема про розподіл території. Лише під час переговорів Путіна, Трампа й Зеленського, ймовірно, вдасться дійти згоди. Такі перемовини Дональд Трамп хотів би провести якнайшвидше.
- Під час брифінгу український президент заявив, що гарантії безпеки будуть формалізовані на папері в найближчий тиждень або 10 днів.