Голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Москва не відмовляється від переговорів щодо України. Однак там вже висунули свої вимоги.

Росія нібито не проти тристоронньої зустрічі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

Які умови Росія висунула перед тристоронніми переговорами?

Голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Росія нібито "не відмовляється від жодних форм роботи з українського врегулювання. Вона не проти ні двосторонніх, ні тристоронніх форматів.

Водночас він зазначив, що будь-які саміти потрібно готувати "крок за кроком, починаючи з експертного рівня".

Потрібно будь-які контакти за участю перших осіб готувати гранично ретельно,

– додав Лавров.

Зустріч Трампа і Зеленського: що відомо?