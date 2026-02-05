Європейці сигналізують про новий підхід до переговорів з Росією, – Euronews

Прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня та президент Естонії Алар Каріс закликали призначити спецпредставника ЄС для поновлення контактів із Кремлем. Вони додали, що Європа теж хоче мати право голосу за столом переговорів.

Євросоюз має призначити спеціального посланця для відновлення дипломатичних каналів з Росією в рамках переговорів про припинення війни в Україні. Про це повідомили в Euronews.

Як Європа хоче відновити дипломатію з Росією?

Прем'єр-міністр Латвії та президент Естонії закликають до прямих переговорів з Росією. Такі коментарі відображають стрімке зрушення у стратегічному мисленні Європи щодо Росії після того, як країна-агресор була відсторонена від прямих переговорів у рамках плану мирної угоди, який запропонували США.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що робота з призначення спецпосланця вже почалася "технічно", і цей заклик також підтримала прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні. Вперше ця ідея була висунута влітку минулого року, але більшість лідерів визнали її тоді недоцільною.

Сіліня та Каріс наголосили, що будь-яке спілкування з Росією має здійснюватися після консультацій з Україною, і запропонували, щоб співрозмовник, якого ще належить призначити, був консенсусною фігурою.

Так, нам справді потрібен посланник. Мабуть, питання в тому, хто це буде. І я думаю, що тут є багато варіантів. Я вважаю, що нам потрібно займатися дипломатією. Завжди потрібно розмовляти, але нам потрібно ізолювати Росію і, як і раніше, застосовувати до неї санкції,

– заявила Сіліня.

Президент Естонії Каріс не став називати імена можливих представників, але наголосив, що обраний посланець має бути з "великої європейської країни" та користуватися "авторитетом в обох сторін".

Він також додав, що Європейський союз має бути залучений до цих дискусій, оскільки, попри те, що він не воює з Росією напряму, вже багато років підтримує Україну й надалі продовжуватиме це робити.

Що відомо про хід переговорів між Україною та Росією?