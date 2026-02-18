Переговори були складними, – Мединський про два дні у Женеві
- Переговори між Україною, Росією та США в Женеві 17 – 18 лютого були складними, але "діловими".
- Свою думку про зустріч висловив глава російської делегації.
Тристоронні мирні переговори між Україною, Росією та США пройшли в Женеві 17 – 18 лютого. За словами російської сторони, вони були складними.
Про це в коментарі для медіа заявив очільник кремлівської делегації Володимир Мединський.
Які підсумки перемовин у Женеві?
За словами Мединського, попри складний процес зустрічі, переговори були "діловими". Обговорення проходили в різних форматах. У середу, 18 лютого, зустріч делегацій тривала близько 2 годин.
Інформацію про завершення роботи як у політичній, так і у військовій групах підтвердили й у РНБО. Зі свого боку Мединський також анонсував наступну зустріч сторін найближчим часом.
Цікаво! За даними Axios, перемовини 17 лютого "зайшли в глухий кут" через позиції російського переговірника Володимира Мединського.
Що каже про перемовини Зеленський?
Президент України висловлював серйозне занепокоєння через призначення Володимира Мединського головою російської делегації на переговорах у Женеві, вважаючи це спробою Москви затягнути процес і повернутися до беззмістовних дискусій.
За його словами, попередні раунди в Абу-Дабі були значно конструктивнішими. Тоді сторони досягли принципової згоди щодо механізму моніторингу можливого припинення вогню за допомогою американських БпЛА.
Водночас Росія погодилася лише на одноденне перемир'я для проведення в Україні виборів, тоді як, на думку Зеленського, для безпечної та повноцінної організації голосування необхідно щонайменше 60 днів стабільного режиму тиші.