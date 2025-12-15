США тиснуть на Київ і не згодні на компроміс: WSJ про ключові розбіжності сторін

В Німеччині 14 грудня відбулись тривалі перемовини між США та Україною щодо укладення мирної угоди. Американська сторона чинить сильний тиск на Київ та поки не готова йти на будь-які компроміси.

Попри різні позиції учасників угоди, обговорення продовжиться 15 грудня вже за участю європейських лідерів. Про це пише 24 Канал із посиланням на The Wall Street Journal.

У яких питаннях США не погоджуються на компроміс?

Американські спецпосланці провели п'ятигодинну розмову із президентом України в Берліні, намагаючись дійти до спільного та укласти мирну угоду до Різдва.

Однак видання зазначає, що розмова США та України виявилась досить не простою, адже Штати чинять тиск на Київ і відмовляються йти на компроміс, зокрема щодо контролю над територіями Донбасу. А сам процес виглядає більше як "перетягування каната" навіть без участі Росії.

Ключовою розбіжністю є прагнення Вашингтона швидко прийняти рішення щодо виведення українських військ зі східної частини України, в той час, як Зеленський та західні партнери наполягають на надійних гарантіях безпеки та чітких алгоритмах дій у разі порушення Росією мирної угоди та повторного нападу на Україну.

Після звершення перемовин 14 грудня спецпредставник Трампа Стів Віткофф повідомив, що обидві сторони провели поглиблене обговорення мирного плану. Також він додав, що зустріч продовжиться в понеділок, 15 грудня.

Чи розглядає Україна можливість поступок у мирній угоді?