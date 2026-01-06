"Коаліція охочих" узгодила кроки припинення вогню в Україні: чи погодилась Росія

Під час обговорення мирного плану у Парижі представники України та США узгодили конкретні кроки припинення вогню. Водночас відповіді Росії щодо готовності їх виконати поки немає.

Про це повідомляє кореспондент Financial Times Крістофер Міллер, посилаючись на офіційних осіб, поінформованих про хід зустрічі в Парижі, пише 24 Канал.

Які кроки припинення вогню узгодили у Парижі?

У вівторок, 6 січня, у Парижі відбулись перемовини щодо мирної угоди між представниками США та України у межах "коаліції охочих".

За інформацією журналіста, сторони дійшли згоди щодо кроків, які забезпечать припинення вогню в Україні. Водночас досі невідомо, чи погодиться на них Росія.

Штати заявили про готовність контролювати "лінію припинення вогню" за допомогою сучасних технологій, зокрема датчиків, дронів та супутників. Також у Вашингтоні підтримали надання Україні гарантій безпеки, які є аналогічними до положення статті 5 договору НАТО про колективну оборону.

Водночас, за словами Міллера, існують деякі сумніви щодо готовності лідерів перейти від розмов до реальних зобов'язань. Мовиться про розгортання військ, авіації та кораблів у разі порушення Росією мирної угоди.

Що наразі відомо про перебіг мирних перемовин?