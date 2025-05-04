NYT: Політика Трампа сприяла зростанню жертв серед цивільних в Україні

З початком переговорів про припинення вогню між Москвою та Києвом за посередництвом США життя в Україні стало небезпечнішим. На тлі американських зусиль щодо досягнення перемир'я Росія посилила атаки на Україну.

З лютого 2025 року, коли почалися переговори, російські ракетні й дронові удари, а також бойові дії на передовій призвели до значно більшої кількості загиблих серед мирного населення, ніж за аналогічний період минулого року, повідомили представники ООН, передає 24 Канал із посиланням на The New York Times.

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Мирні переговори на тлі кривавих обстрілів

Росія почала інтенсивніше обстрілювати міста – лише минулого місяця було уражено дитячий майданчик, пішоходів на переповненому тротуарі та житлову багатоповерхівку. На фронті загарбники активізували нові наступи – на півночі, сході й півдні.

Аналітики зазначають, що збільшення насильства під час переговорів про припинення вогню не є незвичним. Коли тривають переговори, сторони конфлікту часто намагаються здобути перевагу перед можливим припиненням бойових дій. Це призводить до зростання кількості жертв, особливо в Україні, де масовані атаки перевантажують системи ППО.

Темп атак ракетами й дронами з боку Росії зріс після дзвінків Трампа Путіну у лютому. За наступні 30 днів країна-агресорка випустила 4694 ракети й дрони, тоді як за 30 днів до того – 1873.

Аналітики кажуть, що зростання атак не обов'язково пов'язане з переговорами – Росія місяцями накопичувала дрони, аби вдарити ними.

Проте, за словами експертів, російська тактика змінилася: тепер замість численних ударів по різних регіонах вони концентруються на масованому бомбардуванні одного міста або селища за ніч.

ООН зафіксувала понад 2 641 убитого або пораненого цивільного у перші три місяці цього року. Це на 900 осіб більше, ніж за той самий період торік.

Рівень загибелі цивільних зріс ще більше у квітні, коли американські переговорники проводили окремі зустрічі з українськими та російськими чиновниками. За перші 24 дні квітня було вбито або поранено 848 цивільних осіб – на 46% більше, ніж за той самий період торік.

Серед ударів у квітні :

Через цьогорічні атаки близько 40 000 українців були змушені покинути свої домівки. Загалом війна перемістила вже 10,7 мільйони людей усередині країни.