Лавров зробив дивну заяву про мирний план: що з нею не так

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Кремль нібито досі не бачив 20 пунктів мирного плану щодо завершення війни в Україні. Малоймовірно, що це правда, але така заява може свідчити про певні негаразди в середині владної верхівки Росії.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів 24 Каналу, що Лаврова не сприймають серйозно у Сполучених Штатах Америки. Крім того, він припустив, що Володимира Путіна усунули від переговорного процесу, а всім зараз керує Юрій Ушаков.

Як у Росії триває переговорний процес щодо війни в Україні?

Валерій Клочок вважає, що помічник Путіна Ушаков дає вказівки різним російським посадовцям, щоб ті висловлювалися про мирні переговори.

Всі у Росії бачили мирний план, всі його вивчили й погоджуються з усім, окрім двох питань. Це ЗАЕС і території,

– припустив він.

Росія може висувати свої вимоги щодо цього, але тоді на кону, ймовірно, буде угода про відновлення співпраці між Росією та США. Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" вважає, що вона не буде підписана допоки адміністрація Дональда Трампа не досягне режиму припинення вогню.

Проте Кремль прагне переконати американську владу у тому, що відновлення зв'язків це дуже вигідно для економіки США. Це може спрацювати, адже Трампу таке подобається.

Тому те, що зараз говорить Лавров я не брав би до уваги, адже ми чудово знаємо, що Кирило Дмитрієв отримав план з 20 пунктів і відвіз його до Кремля. Там його бачили,

– додав він.

Цікаво, що помічник Путіна Юрій Ушаков раніше заявив, якщо Володимир Зеленський справді готовий до діалогу з Володимиром Путіним, то може особисто приїхати до Москви. Він нагадав, що про можливість такої зустрічі згадував Дональд Трамп, і підкреслив, що переговори на найвищому рівні мають бути спрямовані начебто на конкретний результат.

Останні заяви Лаврова щодо миру: коротко