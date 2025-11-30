У Трампа вже хочуть закрити суперечки за 2 пунктами плану для України, – Axios
- США хочуть усунути розбіжності щодо території та гарантій безпеки в мирному плані для України.
- Кремль висловлює сумніви щодо прийняття умов через зміни, внесені українською стороною до початкового плану.
У неділю, 30 листопада, Сполучені Штати хочуть усунути розбіжності щодо двох пунктів американського мирного плану. Представники США вважають, що узгоджений пакет американсько-українських позицій допоможе просунутися в переговорах з Путіним.
Про це пише 24 Канал із посиланням на Axios.
Як відбувається робота над мирним планом?
Високопоставлений представник США розповів журналістам, що Білий дім хоче усунути розбіжності щодо двох пунктів мирного плану: території та гарантій безпеки.
Українці знають, чого ми від них очікуємо,
– сказав він.
Раніше Андрій Єрмак заявляв, що територіальні питання можуть обговорюватися лише на рівні президентів.
Американська сторона сподівається, що узгоджений пакет американсько-українських позицій допоможе просунутися в переговорах з Путіним.
Втім, оскільки українцям вдалося внести зміни до початкового плану США, що складався з 28 пунктів, Кремль почав висловлювати сумніви, що готовий прийняти умови.
Що відомо про переговори України та США?
Нагадаємо, що 30 листопада відбулася зустріч делегацій США та України, яку очолює Рустем Умєров, для узгодження кроків досягнення миру.
Перед початком зустрічі Умєров поговорив з президентом України Володимиром Зеленським про стан підготовки, ключові позиції та очікувані результати наступного етапу переговорів.
В Axios також розповіли, що незабаром спецпосланець Трампа Стів Віткофф поїде у Москву, де може передати Путіну мирний план, в який вносили корективи.