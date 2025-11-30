Укр Рус
Геополітика Африка У Трампа вже хочуть закрити суперечки за 2 пунктами плану для України, – Axios
30 листопада, 16:40
2

У Трампа вже хочуть закрити суперечки за 2 пунктами плану для України, – Axios

Тимур Єремьянц
Основні тези
  • США хочуть усунути розбіжності щодо території та гарантій безпеки в мирному плані для України.
  • Кремль висловлює сумніви щодо прийняття умов через зміни, внесені українською стороною до початкового плану.

У неділю, 30 листопада, Сполучені Штати хочуть усунути розбіжності щодо двох пунктів американського мирного плану. Представники США вважають, що узгоджений пакет американсько-українських позицій допоможе просунутися в переговорах з Путіним.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Axios.

Дивіться також Примус України до капітуляції: як Віткофф допоміг Росії "продати" свій план Трампу та як на це реагують у США

Як відбувається робота над мирним планом?

Високопоставлений представник США розповів журналістам, що Білий дім хоче усунути розбіжності щодо двох пунктів мирного плану: території та гарантій безпеки.

Українці знають, чого ми від них очікуємо,
– сказав він.

Раніше Андрій Єрмак заявляв, що територіальні питання можуть обговорюватися лише на рівні президентів.

Американська сторона сподівається, що узгоджений пакет американсько-українських позицій допоможе просунутися в переговорах з Путіним.

Втім, оскільки українцям вдалося внести зміни до початкового плану США, що складався з 28 пунктів, Кремль почав висловлювати сумніви, що готовий прийняти умови.

Що відомо про переговори України та США?

  • Нагадаємо, що 30 листопада відбулася зустріч делегацій США та України, яку очолює Рустем Умєров, для узгодження кроків досягнення миру.

  • Перед початком зустрічі Умєров поговорив з президентом України Володимиром Зеленським про стан підготовки, ключові позиції та очікувані результати наступного етапу переговорів.

  • В Axios також розповіли, що незабаром спецпосланець Трампа Стів Віткофф поїде у Москву, де може передати Путіну мирний план, в який вносили корективи.