Мирний план США щодо України зайшов у глухий кут, – The Atlantic

Американський президент Дональд Трамп визнав, що примирити Україну та Росію легко не вдасться. Усі його кроки, що були спрямовані для миру, виявлялися неуспішними, тому нещодвно він вигадав то самий мирий план з 28 пунктів.

Про це пише 24 Канал з посиланням на статтю The Atlantic.

Дивіться також Україна це використає: мирний план викрив серйозний розкол у команді Трампа

Чому мирний план Трампа не допомагає Україні?

Видання пише, що плани Дональда Трампа щодо завершення війни більше схожі на маятник. Адже американський президент не знає, кого підтримувати більше та коливається між російською та українською позиціями. Так і мирний план необхідний нібито для України, але левова частка його початкової версії складалася з вимог Кремля. Багатьом українцям здалося, що це не план для миру, а фактично капітуляція.

Пізніше, на зустрічі в Женеві, план скоротили до 19 пунктів. Оновлену версію повезли показати російському президенту Володимиру Путіну. Відтак мирний план США нині перебуває у глухому куті та його ухвалення залежить від готовності російського диктатора до компромісу.

Якщо вони (росіяни – 24 Канал) будуть наполегливо стояти на своєму, то вся ця діяльність просто поверне мирний процес у стан глухого кута, залишивши українців знову чекати на перепочинок від російських атак... Останню спробу Трампа припинити цю бійню можна розглядати як тактику переговорів, спрямовану на те, щоб з часом послабити непокірність Москви,

– пише автор статті Саймон Шустер.

Союзники Сполучених Штатів намагаються переконати Дональда Трампа, що у війни винна саме Росія, а Україні разом з партнерами потрібно зупинити агресію, а не обирати вигідні для Кремля шляхи.

"Очевидно, хтось переконав Трампа, що Україна програє", – припускають європейські союзники.

Чому Трамп так охоче просував свій мирний план?