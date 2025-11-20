Знакові 36 годин: у США кажуть про успіх переговорів щодо завершення війни в Україні
- 20 листопада Володимир Зеленський зустрівся з міністром армії США для обговорення американського мирного плану.
- Тимчасова повірена США в Україні заявила про "вражаючий темп переговорів" за останні 36 годин.
20 листопада Володимир Зеленський зустрівся із міністром армії США Деном Дрісколлом. Вони домовилися про прискорений термін підписання американського мирного плану.
На зустрічі з українським керівництвом також була присутня тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс. Вона заявила, що перемовини були "надзвичайно конструктивні", передає 24 Канал із посиланням на Суспільне.
Як у США оцінюють переговори щодо миру в Україні?
Усі поділяють бачення президента Трампа щодо завершення цієї війни. Нарешті на боці миру є імпульс – того миру, якого українці так довго прагнули,
– написала у соцмережі "Х" Девіс.
Під час спілкування з журналістами вона також сказала, що за останні 36 годин "відбувся вражаючий темп" переговорів щодо плану для завершення війни Росії проти України. Девіс підкреслила, що Трамп зацікавлений у якомога швидкому закінченню кровопролиття.
Водночас чиновниця відмовилася відповідати, чи справді план вимагає від України відмовитися від Донбасу. Вона додала, що не варто вірити усьому, що пишуть в пресі.
Тимчасова повірена наголосила, що президент Трамп переконаний: досягнення миру вимагатиме взаємних поступок від обох сторін.
Що відомо про новий мирний план США?
- Днями стало відомо, що адміністрація Трампа розробила новий мирний план. Над ним працювали Стів Віткофф та Марко Рубіо упродовж останнього місяця. У Білому домі кажуть, що чиновники під час розробки плану взаємодіяли з українцями та росіянами.
- За даними ЗМІ, план містить 28 пунктів. Україна отримує гарантії безпеки від США, але з умовами. Київ має відмовитися від НАТО і скоротити чисельність армії. Крим і Донбас залишаються за Росією. Лінія зіткнення у Херсонській і Запорізькій області "заморожується".
- Тим часом європейські союзники не підтримали мирний план США для України, вважаючи його капітуляцією для Києва.